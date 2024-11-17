Минэнерго Украины подтвердило массированный удар по объектам энергетики

Российские войска атаковали энергетические объекты по всей Украине. Об этом заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко, его процитировала пресс-служба министерства.

Власти ввели в стране режим экстренных отключений электричества, отметил он.

По данным украинского издания «Страна.ua», взрывы прогремели в Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Ровно и Кривом Роге.

За два дня до этого российские военные поразили в Николаеве цех по производству дронов, в том числе водных БПЛА самолетного типа. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что взрыв прозвучал на принадлежащей предприятию «Нибулон» части бывшего завода ЧСЗ. По его словам, в цеху украинские военные также проводили наладочные работы по безэкипажным плавательным средствам.

В ночь на 17 ноября российские средства ПВО нейтрализовали четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря и два дрона под Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сбили несколько воздушных целей.