«Дань-М» в деле. Россия превратила старые мишени в смертоносные беспилотники

Российские войска впервые использовали реактивные беспилотники «Дань-М» для ударов по военным объектам Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ.

Новые задачи учебной техники

Беспилотник «Дань-М» представляет собой глубоко модернизированную версию советской реактивной мишени, изначально созданной для тренировки расчетов противовоздушной обороны.

Как считает киевский эксперт по радиотехнике Сергей Бескрестнов (позывной Флэш), слова которого привел сайт aif.ru, решение о переоборудовании этих аппаратов российским командованием связано с наличием значительных запасов подобной техники на складах.

Ранее украинская сторона предпринимала аналогичные попытки по адаптации старых советских беспилотников «Стриж» для боевых задач. Однако, по мнению эксперта, украинские модификации носили вынужденный характер и были вызваны острой нехваткой современных крылатых ракет.

Технические возможности аппарата

Разработка комплекса «Дань» началась в последние годы существования СССР, а серийное производство было развернуто в 1993 году. Длина корпуса беспилотника составляет 4,6 метра при размахе крыльев 2,7 метра, что сопоставимо с габаритами некоторых типов авиационных ракет.

Максимальная скорость аппарата достигает 750 километров в час, при этом он способен выполнять полеты на высотах от 50 до 9000 метров. Особенностью «Дани-М» является возможность одновременного запуска до четырех аппаратов, что создает дополнительные сложности для систем ПВО.