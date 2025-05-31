«Дань-М» в деле. Россия превратила старые мишени в смертоносные беспилотники
Российские вооруженные силы с успехом применили беспилотники «Дань-М»
Российские войска впервые использовали реактивные беспилотники «Дань-М» для ударов по военным объектам Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ.
Новые задачи учебной техники
Беспилотник «Дань-М» представляет собой глубоко модернизированную версию советской реактивной мишени, изначально созданной для тренировки расчетов противовоздушной обороны.
Как считает киевский эксперт по радиотехнике Сергей Бескрестнов (позывной Флэш), слова которого привел сайт aif.ru, решение о переоборудовании этих аппаратов российским командованием связано с наличием значительных запасов подобной техники на складах.
Ранее украинская сторона предпринимала аналогичные попытки по адаптации старых советских беспилотников «Стриж» для боевых задач. Однако, по мнению эксперта, украинские модификации носили вынужденный характер и были вызваны острой нехваткой современных крылатых ракет.
Технические возможности аппарата
Разработка комплекса «Дань» началась в последние годы существования СССР, а серийное производство было развернуто в 1993 году. Длина корпуса беспилотника составляет 4,6 метра при размахе крыльев 2,7 метра, что сопоставимо с габаритами некоторых типов авиационных ракет.
Максимальная скорость аппарата достигает 750 километров в час, при этом он способен выполнять полеты на высотах от 50 до 9000 метров. Особенностью «Дани-М» является возможность одновременного запуска до четырех аппаратов, что создает дополнительные сложности для систем ПВО.
Время автономной работы ограничено 60 минутами, однако этого достаточно для выполнения большинства тактических задач.
Видимые изменения в конструкции включают не только новый камуфляжный окрас вместо ярко-красного, но и доработанную систему наведения. Применение БПЛА «Дань-М» в боевых целях открывает новые возможности для насыщения ударной авиации без расходования крылатых ракет.
Тактическое значение нового оружия
Украинские военные аналитики выделили несколько возможных целей применения новых российских беспилотников. Так, по мнению украинских аналитиков, массовый запуск «Даней-М» может предварять основные ракетные удары, изматывая систему противовоздушной обороны.
Флэш воздержался от комментариев относительно эффективности первых атак с использованием этих аппаратов. Однако независимые наблюдатели отмечают, что сам факт появления нового типа вооружения свидетельствует о поиске российской стороной нестандартных решений в условиях продолжающегося конфликта.
Глобальная тенденция модернизации
Telegram-канал «Два майора» обратил внимание на общую для обеих сторон конфликта практику переоснащения устаревшей техники. Аналитики подчеркивают, что исходные характеристики «Дани» делают ее идеальной платформой для преобразования в ударный беспилотник.
Изначальная способность имитировать различные воздушные цели теперь используется для отвлечения и «разрядки» системы ПВО противника. Это подтверждает способность российских военных находить неожиданные применения для имеющихся ресурсов, максимально используя потенциал советского военного наследия.
Ранее российская армия нанесла мощные и прицельные удары по военным объектам Украины, уничтожив крупные склады и места размещения личного состава ВСУ. Атаки прошли сразу в нескольких областях, горели склады с оружием НАТО.