Украину накрыло беспощадное пламя. Россия одним ударом превратила бесценное оружие НАТО в пепел
Aif.ru: ВС РФ нанесли массированные удары по складам ВСУ
Российская армия нанесла мощные и прицельные удары по военным объектам Украины, уничтожив крупные склады и места размещения личного состава ВСУ. Атаки прошли сразу в нескольких областях, горели склады с оружием НАТО, сообщила газета aif.ru
Харьков накрыл огненный шквал
Все началось поздней ночью с массированного удара по харьковской промышленной зоне. Российские войска обрушили на Харьков серию мощных и точных ударов, целясь в военные объекты. Мэр города метался в соцсетях, крича о «невиданной атаке», но это не остановило бойцов.
Беспилотники «Герань» методично громили склады и промзоны, а 11 фугасных авиабомб разнесли все в щепки. Два удара «Искандерами», залпы ракет Х-35 и работа РСЗО — более 50 взрывов насчитали за ночь украинцы.
Судя по сообщениям в украинской прессе, ночь на 31 мая выдалась для Харькова еще более тяжелой. Местные СМИ вновь пишут о мощных взрывах в городе.
Сигналы тревоги звенят также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и в некоторых частях Черкасской и Днепропетровской областей.
Арсеналы НАТО превратились в пыль
На рассвете эхо российских ударов прокатилось по Одесской, Сумской и Днепропетровской областям. В Измаиле запылали огромные склады, а в Одессе военные базы превратились в груды обломков. Свежие поставки боеприпасов из Албании и Болгарии, о которых рассказывали в НАТО, сгорели в огне жесточайших атак.
«Убийцы авианосцев» показали себя на суше
Особую роль в ночных ударах сыграли ракеты Х-35, изначально созданные для борьбы с кораблями. Никаких авианосцев в степях Украины нет, но и этим мощнейшим снарядам нашли применения российские войска.
Особенность Х-35 проста — запускать их можно с земли, самолетов и даже вертолетов. Боеголовка весом около 150 килограммов наносит колоссальный ущерб складам и базам.
Албанские поставки пошли под нож
Источники Telegram-канала Win/Win утверждают, что под Одессой Украина припрятала огромные арсеналы боеприпасов. Поставки интересны тем, что поступили сюда из Болгарии и Албании, а куплены были в Сербии. Вучич ранее пообещал пресекать контракты на экспорт сербского вооружения, при риске его перепродажи на Украину.
Именно по этим арсеналам, предположительно, ударили российские ракеты.
Генштаб Украины жалуется на атаки
Украинское военное командование утверждает, что только за сутки на линии соприкосновения произошло не менее 150 атак. Пресса Украины пишет о том, что «Россия давит сразу на четырех направлениях».