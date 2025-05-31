Российская армия нанесла мощные и прицельные удары по военным объектам Украины, уничтожив крупные склады и места размещения личного состава ВСУ. Атаки прошли сразу в нескольких областях, горели склады с оружием НАТО, сообщила газета aif.ru

Харьков накрыл огненный шквал

Все началось поздней ночью с массированного удара по харьковской промышленной зоне. Российские войска обрушили на Харьков серию мощных и точных ударов, целясь в военные объекты. Мэр города метался в соцсетях, крича о «невиданной атаке», но это не остановило бойцов.

Беспилотники «Герань» методично громили склады и промзоны, а 11 фугасных авиабомб разнесли все в щепки. Два удара «Искандерами», залпы ракет Х-35 и работа РСЗО — более 50 взрывов насчитали за ночь украинцы.

Судя по сообщениям в украинской прессе, ночь на 31 мая выдалась для Харькова еще более тяжелой. Местные СМИ вновь пишут о мощных взрывах в городе.

Сигналы тревоги звенят также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Винницкой и в некоторых частях Черкасской и Днепропетровской областей.