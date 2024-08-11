Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

Вооруженные силы Украины 9 августа попытались высадить десант на Кинбурнском полуострове в Херсонской области. Ночью украинские дроны атаковали российские позиции. Диверсанты в количестве 16 человек на двух лодках под прикрытием катеров пытались высадиться на берег. Российским бойцам удалось предотвратить высадку ДРГ на Кинбурнскую косу, они уничтожили 12 украинских боевиков и две лодки. На Покровском направлении ВС России освободили Сергеевку и почти зачистили Ивановку. Об успехах российской армии в зоне СВО и значении освобожденных населенных пунктов — в материале 360.ru.

Попытка привлечь внимание Это не первая попытка ВСУ высадиться на Кинбурнском полуострове. Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук рассказал в беседе с 360.ru, для чего Украине нужна Кинбурнская коса. «Я расцениваю это как попытку <…> привлечения внимание своих западных покровителей с целью попрошайничества очередных пакетов поддержки США и Европы, что, как уже показывает практика, не приносит успехов. Но [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его команде нужно держать отчет перед западными спонсорами, и он готов это делать ценой неоправданных массовых потерь живой силы и техники», — заявил Филипчук.

Фото: РИА «Новости»

Политик считает, что действия ВСУ на Кинбурнской косе не имеют стратегического значения и влияния на ситуацию в Херсонской области. В этой части области отсутствуют важные стратегические объекты или транспортные узлы, пояснил собеседник издания. «Все это говорит о судорожных попытках Зеленского, ВСУ создавать информационные поводы для Запада, якобы транслируя возможность наступательных действий. Тем самым получить возможность поставок очередного вооружения и финансовой поддержки», — заявил Филипчук.

Фото: РИА «Новости»

Попытки ВСУ обречены на провал В пятницу, 9 августа, стало известно, что российские военные освободили Сергеевку в ДНР. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. «Основные сражения развернулись на Покровском направлении. Кроме освобожденной Сергеевки, наши войска фактически зачистили Ивановку. Мы движемся к Гродовке по железнодорожному полотну в сторону Селидово», — отметил Кимановский. До Покровска российским подразделениям осталось чуть больше 10 километров при отсутствии серьезного сопротивления со стороны ВСУ. Украинские боевики окапываются в лесополосах и используют гражданские объекты в качестве оборонительных сооружений, отметил советник. Российская артиллерия на этом направлении работает активно, не позволяя противнику маневрировать и строить серьезные укрепления.

Фото: РИА «Новости»

Павел Филипчук в беседе с 360.ru отметил, что освобождение Сергеевки и Ивановки — это не единственные успехи российской армии на Донецком направлении. Он напомнил о зачистке поселка Желанного на Покровском направлении, а также Воздвиженки, Гродовки, Лисичной и Тарасовки. «Любые контратаки и попытки обустроить какие-либо оборонительные сооружения на этих направлениях и в этих населенных пунктах терпят абсолютную неудачу. Как и раньше по врагу активно работает артиллерия, лишая возможности на создание каких-либо укреплений», — заявил Филипчук. Все эти победы говорят о системном, планомерном продвижении армии России в ДНР, которое сводит на нет точечные попытки ВСУ укрепиться в таких районах, как Кинбурнская коса, Крынки или Курская область.

Фото: РИА «Новости»

По сообщениям Минобороны, российские подразделения группировки «Южная» также улучшили свое положение в районах населенных пунктов Ступочки, Предтечино, Часов Яр и Кирово Донецкой Народной Республики. На этом направлении ВСУ потеряли около 680 человек личного состава, четыре гаубицы, САУ «Акация» и британское орудие L-119. В районах населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Калиново, Гродовка врага теснит подразделение группировки войск «Центр». Российские бойцы отразили две контратаки, противник потерял 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер и несколько гаубиц.