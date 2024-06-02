Сегодня 13:31 Миф, Ментор и другие агенты. Что известно о подельниках ГУР и СБУ из Севастополя ФСБ раскрыла подробности об участниках агентурной сети в Севастополе 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

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Специальная военная операция РФ на Украине

В ФСБ раскрыли подробности о завербованных украинскими спецслужбами агентах-диверсантах, готовивших теракты в Севастополе. Преступникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, подчеркнули в ведомстве.

Агент Миф Один из агентов — бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины. Его завербовали летом 2022-го. На мужчину вышли через WhatsApp. Злоумышленник получил псевдоним Миф. Украинские кураторы обещали ему лечение в Европе, но обещанную медпомощь ему так и не оказали.

По данным ФСБ, мужчина передавал в Киев секретные сведения о расположении войсковых частей и военных кораблей, за что неоднократно получал деньги.

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В январе прошлого года он получил посылку, в которой находилось бризантное пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена зарубежного производства, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Все замаскировали под бытовые электроприборы. Агент Ментор Ему нужно было поместить средства поражения в тайник и передать его координаты иностранной спецслужбе, а уже другой агент ГУР должен был использовать их для совершения теракта. У этого преступника был псевдоним Ментор. Его завербовали в апреле 2022 года, тоже через WhatsApp. Установлено, что мужчина передавал украинской стороне всю интересующую ее информацию из Севастополя, а во время телефонных звонков сам предлагал различные объекты для совершения теракта и получил пошаговую инструкцию для сбора СВУ и организации подрыва.

Позднее куратор из ГУР поручил ему совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, используя взрывчатку из тайника.

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Третий агент — бывший летчик Еще один агент — бывший украинский военнослужащий-летчик. На него украинские спецслужбы вышли в 2018 году. Он подбирал бывших военнослужащих, готовых сотрудничать с украинской стороной и заниматься видеофиксацией перемещений военной техники ВС России. «Для организации двухсторонней агентурной связи сотрудник украинской спецслужбы выдал ему спутниковый терминал, флэш-накопители и ноутбук, с помощью которого готовил донесения иностранной спецслужбе», — рассказали в ФСБ.

Кроме того, на нем было обеспечение сохранности тайника в Севастополе, где хранился тротил для диверсионно-террористических актов.

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Тайник на кладбище Аналогичная задача была и у жителя Севастополя, который начал контактировать с украинской военной разведкой в сентября 2022-го. Пакет со взрывчаткой он получил от человека, которого использовали «втемную», а затем решил оборудовать тайник для хранения тротила на одном из городских кладбищ. Кроме того, злоумышленник передавал сведения о передвижениях военной техники на Крымском полуострове, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств. Кто собирался устранить офицеров Черноморского флота Устранением высокопоставленных офицеров Черноморского флота должен был заняться бывший контрактник украинской армии. Он устанавливал места проживания военнослужащих, их автомобили и маршруты передвижения. После мужчине передали посылку с двумя самодельными взрывными устройствами. Злоумышленник должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв. ФСБ пресекла теракт, задержав преступника. Против причастных к подготовке диверсий и терактов возбудили уголовные дела о госизмене и террористическом акте. Ранее преступники были осуждены за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, заключили в ведомстве.