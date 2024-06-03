ФСБ накрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе

В Севастополе накрыли агентурную сеть спецслужб Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, сеть создали для диверсий против военнослужащих Черноморского флота, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры

Силовики задержали пятерых агентов ГУР и СБУ. Во время обысков у них изъяли три готовых самодельных бомбы и взрывчатку из Великобритании общей массой около пяти килограммов.

Кроме того, у преступников нашли 600 граммов тротила, электродетонаторы военного назначения и радиоуправляемые исполнительные механизмы. Также сотрудники ФСБ выявили три тайника со средствами поражения

В пресс-службе уточнили, что мужчин завербовали на территории Запорожской области, при этом они не были знакомы друг с другом.

Отдельно в ведомстве обратили внимание, что диверсанты находились «под колпаком», хотя украинские спецслужбы были уверены в их безопасности.

«ФСБ России полностью контролировала деятельность [агентов], что позволило предотвратить совершение терактов», — указали в ведомстве.

Против задержанных возбудили дела о теракте и госизмене. Ранее они были осуждены за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, уточнили в ФСБ. Фигуранты дали признательные показания о сотрудничестве с иностранными спецслужбами для подготовки в Севастополе терактов и диверсий.