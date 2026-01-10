Британцы собрались с военной миссией на Украину? Россия ответила — так, что в НАТО закричали
Британские войска развернут на Украине. Деньги на это Лондон уже выделил. Базы страны НАТО хотят разместить прямо у двери России. Москва уже дала шокирующий ответ на скорости в 13 0000 километров в час — но какого же оружия до ужаса испугался Киев и почему в Альянсе кричат, что пути возврата уже нет?
Британский десант на Украине: что известно
Великобритания официально перешла к этапу прямого финансирования подготовки своих регулярных войск для развертывания на территории Украины.
Министр обороны Джон Хили после экстренной встречи с Владимиром Зеленским объявил о выделении 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских военнослужащих к миссии на Украине.
Это решение стало логическим продолжением политики премьер-министра Кира Стармера, который ранее обязался отправить войска в случае заключения соглашения о прекращении огня.
Британия намерена не просто участвовать в операции, а возглавить так называемые «Многонациональные силы Украины» (Multinational Force Ukraine (Многонациональные силы Украины). Хили подчеркнул, что инвестиции форсируются в преддверии пятого года конфликта.
«Мы наращиваем инвестиции в подготовку, обеспечивая готовность вооруженных сил Соединенного Королевства к развертыванию и руководству многонациональными силами, потому что безопасная Украина означает безопасную Великобританию», — заявил он.
Какое оружие дадут Украине
Согласно планам Минобороны Британии (MoD), основная часть выделенных средств будет направлена на модернизацию парка бронетехники сухопутных войск. Кроме того, значительные суммы заложены на:
- Закупку новейших технологий противодействия беспилотникам;
- Обновление систем связи для работы в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления;
- Запуск производства британских дронов-перехватчиков Octopus, тысячи которых будут ежемесячно отправляться в Киев уже с этого месяца.
- В миссии, по предварительным данным, могут быть задействованы подразделения армии, флота (Королевский флот) и ВВС (RAF).
Хотя точный размер контингента официально не подтвержден, инсайдеры The Telegraph называют цифру до 7500 военнослужащих.
Почему Британия ошиблась в последний раз
Несмотря на воинственную риторику, Великобритания сталкивается с беспрецедентным внутренним кризисом, как отметила редакция The Telegraph.
Выяснилось, что Министерство обороны имеет дефицит финансирования в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов на ближайшие четыре года.
Глава британской армии, маршал авиации сэр Ричард Найтон, уже предупредил правительство, что для балансировки бюджета потребуются радикальные сокращения, притом сразу во всех видах войск.
Критике подвергается и сама возможность проведения «бессрочной» миссии. На сегодняшний день британская армия сократилась до самого низкого уровня за последние 200 лет — в ней осталось всего около 71 000 полностью обученных солдат.
Лорд Даннат, бывший глава армии, заявил, что сейчас Великобритании самой требуется как минимум 10 000 военнослужащих для защиты собственной территории.
Только после этого Лондон сможет позволить себе обеспечить достаточное количество солдат для операции на Украине. Дата развертывания контингента пока не определена. Войска отправят только после заключения мирного соглашения.
Откуда британские власти будут брать деньги на столь серьезный проект, неизвестно. Министерство обороны и Министерство иностранных дел Великобритании уже сейчас стремятся сократить численность своего персонала.
«Орешник» на британцев уже нацелен
Планы Альянса по вводу войск столкнулись с жесткой реальностью в ту же пятницу. Россия нанесла удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по объекту во Львове — всего в 60 километрах от границы с Польшей, государством-членом НАТО и Евросоюза.
Эта атака была охарактеризована западными аналитиками как «серьезная угроза» европейской безопасности.
Ракета, способная нести ядерный заряд и развивающая скорость до 13 000 километров в час, поразила цель в глубоком тылу, в сотнях миль от линии соприкосновения. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас назвала применение «Орешника» «явной эскалацией» и прямым предупреждением Европе и США.