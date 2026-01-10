Британские войска развернут на Украине. Деньги на это Лондон уже выделил. Базы страны НАТО хотят разместить прямо у двери России. Москва уже дала шокирующий ответ на скорости в 13 0000 километров в час — но какого же оружия до ужаса испугался Киев и почему в Альянсе кричат, что пути возврата уже нет?

Британский десант на Украине: что известно

Великобритания официально перешла к этапу прямого финансирования подготовки своих регулярных войск для развертывания на территории Украины.

Министр обороны Джон Хили после экстренной встречи с Владимиром Зеленским объявил о выделении 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских военнослужащих к миссии на Украине.

Это решение стало логическим продолжением политики премьер-министра Кира Стармера, который ранее обязался отправить войска в случае заключения соглашения о прекращении огня.

Британия намерена не просто участвовать в операции, а возглавить так называемые «Многонациональные силы Украины» (Multinational Force Ukraine (Многонациональные силы Украины). Хили подчеркнул, что инвестиции форсируются в преддверии пятого года конфликта.

«Мы наращиваем инвестиции в подготовку, обеспечивая готовность вооруженных сил Соединенного Королевства к развертыванию и руководству многонациональными силами, потому что безопасная Украина означает безопасную Великобританию», — заявил он.