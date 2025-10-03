Сегодня 14:43 «Больше не бейте»: зачем «Нафтогаз» устроил показной плач после атаки России 3 октября 0 0 0 Спецоперация

Минувшей ночью Россия нанесла мощный массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газовой инфраструктуры. Как на это ответили в «Нафтогазе» и что скрывает этот показной плач компании на самом деле?

Главное о массированной атаке по Украине 3 октября Удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами ВС России нанесли минувшей ночью. Били по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также и объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают их работу.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили днем в Минобороны. Об эффективности ударов ВС РФ уже заявила и украинская сторона. Так, «Нафтогаз» назвал ночной удар по газовой инфраструктуре республики «самым массированным с начала войны».

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Ведомство подчеркивает, что множество объектов были повреждены. Часть разрушений не поддается восстановлению», — отметил военкор Александр Коц. Чего добивается «Нафтогаз» Однако, читая подобные заявления украинских функционеров, нужно быть осторожными. Дело в том, что противник может преувеличивать масштабы разрушений на своей территории, чтобы усыпить бдительность. «Тут, дескать, все разбомбили, больше сюда не бейте. А сами, под шумок, ремонтируют и восстанавливают. На такие залипухи нужно отвечать повторными „профилактическими“ ударами. Чтобы уж наверняка», — подчеркнул Коц.

Впереди холодная зима. И в наших интересах сделать ее для противника еще холоднее. Особенно для его промышленности, которая без газа долго не протянет. Александр Коц

«Нафтогаз» ранее уже уличали во лжи о том, что с газодобычей в стране все в порядке, несмотря на удары ВС РФ.

Фото: РИА «Новости»

В компании уверяли, что все под контролем, однако, как оказалось на днях, объем импорта газа в этом году у республики составил почти 5,8 миллиарда кубометров газа. «Наши „потужні“ руководители „Нафтогаза“ обманывали украинцев все это время: мол, добыча растет, украинского газа хватает, импорт не нужен. Никто за это не ответил. А сейчас выяснилось, что нам приходится закупать», — возмущался нардеп Алексей Кучеренко. Также он отмечал, что Украина де-факто продолжает импортировать российский газ, закупая его через европейских партнеров. По его данным, до 16% газа в ЕС имеет российское происхождение (около 800 миллиона кубометров), и часть этого объема поступает в республику.