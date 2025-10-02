Украина потеряла половину газодобычи, импортирует и врет: что затеял «Нафтогаз» на этот раз

В 2025 году Украина была вынуждена импортировать почти шесть миллиардов кубометров газа. Примерно десятая часть этого импорта приходится на американский СПГ. Но закупают его не напрямую, а через Польшу, что Киеву не очень нравится. И вот «Нафтогаз» решил попытаться вести переговоры с производителями из США о прямых поставках. Но получится ли получать газ без посредников и доплат — большой вопрос.

Объем импорта газа на Украине сейчас О том, что «Нафтогаз» начал переговоры с американскими производителями о прямых контрактах на поставки сжиженного природного газа, несколькими днями ранее в интервью одному из западных изданий обмолвился глава компании Сергей Корецкий. Никаких подробностей при этом он приводить не стал, но напомнил, что в этом году Украине пришлось импортировать 5,8 миллиарда кубометров газа. И на долю СПГ из США из этого общего объема приходится примерно десятая часть.

Тут стоит чуть-чуть затормозить и вспомнить, как в Киеве уверяли, что с собственной добычей в стране все в порядке, газовая инфраструктура под контролем, но при этом потребности в импорте вот такие.

Фото: РИА «Новости»

Еще летом депутат Рады Сергей Нагорняк призывал власти сказать людям правду, что Украина потеряла половину своей газодобычи и вынуждена импортировать топливо. Об этом же говорил на днях и другой нардеп Алексей Кучеренко. «Наши „потужні“ руководители „Нафтогаза“ обманывали украинцев все это время: мол, добыча растет, украинского газа хватает, импорт не нужен. Никто за это не ответил. А сейчас выяснилось, что нам приходится закупать», — возмущался парламентарий. Отдельно Кучеренко отметил, что Украина де-факто продолжает импортировать российский газ, закупая его через европейских партнеров. По его данным, до 16% газа в Евросоюзе имеет российское происхождение (около 800 миллиона кубометров), и часть этого объема поступает на Украину. Зачем Киеву американский СПГ напрямую Но вернемся к «Нафтогазу» и американскому СПГ. Что же захотела поменять компания. А захотела она покупать топливо без посредников в лице польской нефтеперерабатывающей компании Orlen. Пока закупки идут через нее, Orlen получает маржу. То есть топливо для Украины становится дороже. Eadaily не исключает, что договориться у «Нафтогаза» может не получиться, так как компания уже много лет не заключала долгосрочные соглашения, а американские проекты работают только по долгим контрактам.

Кроме того, «Нафтогаз» уже не раз обвиняли в промахах с прогнозами, из-за которых газ приходилось импортировать по рекордным ценам, напомнило издание.

Интересно С дефицитом газа Украина столкнулась после полной остановки транзита российского топлива в Европу через газотранспортную систему республики. Остановили его по решению Киева — власти не захотели продлевать соглашение с «Газпромом». Из-за отсутствия транзита у Украины выросли потребности и в техническом газе для поддержания давления в трубе. По итогу страна вынуждена по высоким ценам закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января «Нафтогаз» начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок. С дефицитом газа Украина столкнулась после полной остановки транзита российского топлива в Европу через газотранспортную систему республики. Остановили его по решению Киева — власти не захотели продлевать соглашение с «Газпромом». Из-за отсутствия транзита у Украины выросли потребности и в техническом газе для поддержания давления в трубе. По итогу страна вынуждена по высоким ценам закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января «Нафтогаз» начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.

И вот вопрос: получится ли сторонам договориться и получать СПГ без участия поляков? По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, на политическом уровне они могут договориться о чем угодно. Другое дело, что в США государственных компаний нет.

Фото: РИА «Новости»

«И когда политики говорят, что надо покупать наш американский СПГ, это, конечно, просто попытка помочь компаниям реализовать свою продукцию, но заставить, дать указания, чтобы американские власти сказали своим компаниям, что надо поставлять топливо на Украину, они не могут. Поэтому здесь на самом деле вопрос коммерческих договоренностей», — указал он в беседе с 360.ru.

У «Нафтогаза» есть полномочия, чтобы сказать, что надо покупать именно американский СПГ, а не какой-то другой. И в этом плане им просто надо заплатить побольше цену для того, чтобы пришел конкретный американский СПГ, чтобы продемонстрировать свою политическую лояльность Штатам. Думаю, что как раз в этом и есть смысл. И Украина неоднократно так делала. Но никогда долгосрочного контракта ни одна компания украинская не заключала на покупку именно американского СПГ. Игорь Юшков

По словам Юшкова, Украина всегда берет лишь отдельные партии. Доставка идет либо в Турцию, либо в Грецию. Там СПГ выгружается, регазифицируется, то есть из сжиженного состояния переходит в газообразное, а потом обычными газопроводами поставляется на Украину. «Опять же, как правило, он идет по трансбалканскому газопроводу — из Турции в Болгарию, из Болгарии в Румынию, из Румынии через Молдавию и Приднестровье на Украину, в Одесскую область примерно.

И так можно делать, но это не самый выгодный вариант, поэтому нет смысла долгосрочный контракт подписывать», — пояснил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Плюс для украинской стороны это всегда некая акция. Много партий — много пиара. А при долгосрочном контракте этого не будет. Один раз подписал, покричал об этом, и все.

А когда контракт не длительный, ты можешь постоянно говорить, мы подписали соглашение с США, мы снова его подписали. А то, что это соглашение на одну отдельную партию, это как бы не уточняется. Игорь Юшков

Помимо этого, совершенно не обязательно, что Украина будет получать именно американский СПГ, добавил Юшков. Да, в Киеве могут заявить, что он из Штатов, а на деле подпишутся с какими-то трейдерами, у которых, в свою очередь, есть контракты на покупку СПГ с множества заводов в разных странах.



«Ну и, наконец, Соединенные Штаты как страна, как государство, газом не торгуют. Торгуют газом коммерческие компании. А для них главное — деньги и цена», — заключил эксперт.