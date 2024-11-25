Бои в Курахове и бросок к Большой Новоселке. Что происходит в зоне СВО

Задействованные в зоне спецоперации группировки российских войск продолжили окружение украинских боевиков рядом с городом Курахово в Покровском районе Донецкой Народной Республики, где бои развернулись прямо на улицах города. Чтобы полностью отрезать вражескую группировку, бойцы начали наступление в сторону поселка Большая Новоселка на границе ДНР и Запорожской области, в которой произошло внезапное оживление фронта после захода российских войск в село Белогорье. Из этого населенного пункта открывается дорога на Орехово, где находится один из пунктов командования ВСУ. Все основные события СВО за неделю собрал 360.ru.

Главный удар недели — ракета «Орешник»

Использование российской армией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» для удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске стало новостью номер один во многих странах мира.

Фото: Кадр видео удара ракетой «Орешник» по Днепропетровску

Президент России Владимир Путин в своем обращении отправил фактически прямое послание странам Запада, напомнив, что неоднократно предостерегал их от вовлечения в украинский конфликт. Но после ударов ВСУ американскими и британскими дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям они перешли эту черту. Первым ответом России стало использование новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Дальнейшее развертывание таких ракет зависит от шагов США и их союзников, подчеркнул Путин. Он добавил, что Россия оставит за собой право применять новые ракетные комплексы, исходя из угроз безопасности, а также в качестве ответа на разрешение использовать оружия для ударов по России.

Что происходит на Кураховском направлении?

За минувшую неделю находящиеся на северной дуге будущего кольца вокруг Курахова российские военные совершили самый большой рывок на этом участке фронта. Они расширили подконтрольную зону вокруг села Новодмитровка, продвинувшись и освободив населенный пункт Заря, а также заняли большую часть села Красное, выдавив противника на окраины населенного пункта.

Принадлежащий военкору Михаилу Звинчуку Telegram-канал «Рыбарь» отметил, что за неделю российские военные также продвинулись между Новоселидовкой и Ильинкой, выдавив украинских боевиков из образовавшегося кармана, сильнее сплотив линию окружения.

Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo добавил, что противник в попытке не дать котлу замкнуться вступил в ожесточенный бой в районе Успеновки, расположенной к югу от Курахова.

Фото: РИА «Новости»

К востоку от города российские войска приступили к окружению группировок противника около Романовки и выдавливают их из Ильиновки.

В самом Курахове бои продолжились на улицах. Военкор Александр Сладков опубликовал видео с установленным российскими военными триколором.

«Наши источники подтвердили информацию о взятии как минимум части элеватора. При этом выход к школе № 5 и автовокзалу не подтвержден. В фермах южнее от улицы Григория Сковороды пока сохраняется присутствие украинских формирований», — сообщили о ситуации в городе авторы «Рыбаря».

Telegram-канал «Два майора» уточнил, что командование ВСУ запретило боевикам отступать с занятых позиций на этому участке фронта, несмотря на превосходство российских войск в количестве техники, вооружения и личного состава.

Что происходит на Времеевском выступе?

Расположенный на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области поселок Большая Новоселка стал целью наступления российских войск сразу с нескольких сторон.

Фото: РИА «Новости»

Поселок представляет собой опорный пункт Запорожской линии обороны ВСУ, проходящей от Днепра в сторону Донецка.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», с востока к Большой Новоселке продвинулись части пятой танковой бригады, прошедшие между реками Кашлагач и Шайтанка. Кроме того, наблюдается продвижение в районе Раздольного.

«Фактически по обе стороны от трассы Т-05−09 удалось пробиться через лесополосы и выйти к окраинам Большой Новоселки», — подчеркнули авторы сообщения.

Фото: РИА «Новости»

Эту информацию подтвердил Telegram-канал WarGonzo, уточнив что российские военные продвинулись к поселку. Украинские боевики оказать сопротивление на открытой местности не смогли и скрылись в ближайших населенных пунктах. Согласно открытым данным, атаки на Большую Новоселку идут с западного участка от Равнополья и Макаровки, также с востока и северо-востока от Раздольного и Золотой Нивы.

Что происходит на Запорожском фронте?

В воскресенье, 24 ноября, российские военные неожиданно активизировались на Запорожском направлении, когда вошли в село Белогорье.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что по по его информации, бои развернулись на улицах населенного пункта.

«Наши войска вошли в Белогорье. Сейчас там идут бои. Инициатива на Ореховском направлении в руках российской армии», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Авторы WarGonzo призвали не пороть горячку и дождаться подробной информации. «Пока сложно сказать, что российские войска перешли в полномасштабное наступление на этом участке фронта, однако тактические успехи у наших войск определенно есть», — говорится в сообщении. При освобождении Белогорья российским войскам откроется прямой путь к селу Малая Токмачка, расположенному рядом с городом Орехов, где находится пункт командования украинских войск этого участка фронта.