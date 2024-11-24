Рогов заявил о боях на улицах села Белогорье в Запорожской области

Сейчас на улицах населенного пункта начались ожесточенные бои. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Действующие в зоне специальной военной операции российские военные вошли в село Белогорье Запорожской области.

Он пояснил, что занятое украинскими боевиками село Белогорье находится на пути к селу Малая Токмачка, расположенному в непосредственной близости к Орехову. В нем командование украинских войск организовало свой пункт управления.

«Наши войска вошли в Белогорье. Сейчас там идут бои. Инициатива на Ореховском направлении в руках российской армии», — заявил Рогов.

В минувшую пятницу, 22 декабря, дежурившие на контрольно-пропускном пункте в поселке Приазовский Запорожской области российские военные вычислили группу украинских диверсантов, прикинувшихся беженцами. Боевиков выдало плохо спрятанное оружие. В ходе начавшейся перестрелки бойцы ликвидировали двух диверсантов, остальные сбежали в лесополосу.