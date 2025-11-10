Сегодня 10:57 Бить в самое сердце, чтобы защитить своих. Что будет после ударов по украинской энергетике? Профессор ВШЭ Баширов: Украина не переживет зиму без ТЭЦ 0 0 0 Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Спецоперация

Владимир Зеленский

Электричество

Военные

Отопление

Взрывы

Россия

Украина

Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. Генерации нет, в некоторых городах — перебои со светом. Но с приближением холодов остро встает и вопрос отопления. В чем значение теплоэлектроцентралей и что важнее — жизнь солдата на фронте или энергетика противника?

Все государственные теплоэлектростанции Украины остановили работу из-за масштабных ударов по энергетике, которые 8 ноября нанесли российские военные.

Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью <…> Станции в огне. «Центрэнерго»

Россия выпустила «Кинжалы» и «Калибры». Серия взрывов прогремела в Павлограде, Кременчуге, Чернигове, Киеве и Днепропетровской области. В некоторых регионах Украины отключили электричество. В Министерстве энергетики Украины сообщили, что целью атаки были энергетические и газовые объекты. Украинские мониторинговые ресурсы назвали эти удары наисильнейшими за все время.

Фото: РИА «Новости»

Удар по энергосистеме Украины: последствия Наиболее тяжелая ситуация с энергоснабжением сложилась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, сообщил в эфире новостного телемарафона замминистра энергетики Украины Артем Некрасов. Остановилась в том числе первая ТЭС страны на биомассе. В большинстве регионов страны власти вынуждены вводить почасовые отключения электроэнергии для всех потребителей. Чиновник предупредил, что на восстановление уйдет время, но не назвал конкретных сроков. Он призвал жителей сократить потребление электроэнергии. Киев тоже погрузился во тьму из-за перебоев со светом. Одно из ЧП, связанное с перебоями электроэнергии, произошло в резиденции Владимира Зеленского, когда он давал интервью журналисту британской газеты The Guardian Люку Хардингу. Момент отключения света, вместе с которым пропал и звук, попал на видео, опубликованное на YouTube-канале газеты. «Ну, это жизнь», — прокомментировал украинский лидер.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Во время беседы бывшего комика с британским изданием в Мариинском дворце в Киеве электричество отключали дважды Когда интервью подходило к концу, Зеленский распорядился выключить свет в здании со словами: «Нам нужно экономить».

Однако, как сообщают украинские Telegram-каналы, «блэкаут» попросту инсценировали: офис президента подключен к постоянному источнику электроэнергии, а отключения организовали, чтобы показать Западу — власть также страдает вместе с населением.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев тоже призывал слепо не доверять заявлениям Украины. По его мнению, в странах Восточной Европы, где энергетическая система схожа с украинской, собирают трансформаторы и другое оборудование для отправки на Украину. Чтобы скрыть реальное состояние уцелевших объектов, повреждения преувеличивают.

Поэтому не стоит доверять официальным сообщениям врага, а всеми силами получать объективный контроль и перепроверять результаты удара. Ведь в 22-м именно такая тактика применялась Киевом, и, к сожалению, тогда не была добита энергосистема Украины, которую они благодаря помощи Европы довольно быстро смогли стабилизировать и восстановить.

Васильев напомнил, что тогда массовое производство беспилотников «Герань» еще не запустили, но и уровень защиты объектов был значительно ниже. Поэтому, пока не нарушена работа единой энергосистемы и не образовались отдельные энергоострова и узлы на базе генераторов, необходимо продолжать вывод объектов энергетики, выразил он уверенность. Ведь без поддержки тыла ВСУ не смогут долго сопротивляться.

Фото: РИА «Новости»

Почему нужны ТЭЦ На Украине начинается реальная проверка ущерба системам жизнеобеспечения населения. Об этом в Telegram-канале написал профессор ВШЭ и аналитик Марат Баширов. «Многие говорят только про энергоснабжение. А надо смотреть шире: отопление, подача воды холодной и горячей, газ и канализация. Освещение города, транспорт, лифты, связь — вторично», — отметил эксперт. Главная угроза для системы ЖКХ — замерзшие межквартальные и внутридомовые системы отопления при минусовой температуре на улице и неоткачанной воде из стояков. В таких условиях трубы могут лопнуть, что приведет к серьезным проблемам. Еще одна опасность — неработающая канализация. Если насосы откачки не функционируют, это может вызвать санитарные проблемы.

ТЭЦ <...> всегда работают только на определенные, замкнутые районы городов или на целые муниципалитеты. Переключение подачи горячей воды по магистральным трубопроводам, если ТЭЦ «легла», невозможно, нет другого источника (горячая вода — это побочный продукт при выработке электроэнергии).

В городах существуют котельные, которые нагревают воду. Однако ее нужно подавать через системы водоканалов и дополнительно подогревать. Обычно для этого используют газ, который также необходимо поставлять и обеспечивать стабильное электроснабжение. Есть котельные, работающие на угле или мазуте. Но воду все равно придется держать под давлением, чтобы подавать на верхние этажи домов. «Надо еще сказать о путанице. ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) одновременно вырабатывает электричество и тепло. А ТЭС (тепловая электростанция) вырабатывает только электричество», — добавил аналитик. Потеря ТЭС означает снижение объема электрической мощности.

Это еще и потеря источника горячей воды, которая сначала качается по огромным трубам в микрорайоны, а потом уже разводится в многоэтажки.

По словам Баширова, отключение АЭС от энергосистемы может стать критической точкой для Украины. «По-простому — перебьем ЛЭП и понижающие подстанции. АЭС будут работать безопасно, но выдавать электроэнергию в сеть не смогут», — написал он. Владельцы частных домов с колодцами спокойно переживут зиму, подчеркнул эксперт. А жители многоэтажных домов столкнутся с серьезными бытовыми проблемами.

Фото: Rosenergoatom Concern JSC/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Почему энергетика — инструмент давления? Так что же важнее — жизнь солдата на передовой или энергетика врага? Авторы Telegram-канала «Военная хроника» отметили, что с точки зрения военной логики и науки первое — самое важное.

Энергетика противника — лишь инструмент давления, а солдат — ресурс, от которого зависит сама способность армии того или иного государства воевать. Потеря людей ослабляет боеспособность напрямую, тогда как уничтожение инфраструктуры — косвенно, но при должном старании и приложении усилий нужный эффект достигается относительно быстро.

Все взаимосвязано. Удары по энергосистеме могут спасти жизни солдат. Если они настолько мощные, что парализуют логистику, связь, снабжение и производство боеприпасов, то есть всю жизнедеятельность государства-противника, это может изменить ход событий. «Тогда наступление становится проще и безопаснее. Поэтому вопрос не „что важнее“, а в какой момент что эффективнее. Если удар по ТЭС или подстанции лишает противника возможности подвозить снаряды или лечить раненых — это уже защита своих», — пояснили аналитики. Удар по энергетике оправдан, если снижает потери на фронте или необходим для конкретной операции. По словам экспертов, когда это просто демонстрация силы без оперативной или хотя бы тактической выгоды, наносить его нет никакого смысла.