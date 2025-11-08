«Станции в огне». На Украине остановили государственные ТЭС после атаки

Все государственные ТЭС на Украине остановили, генерации электроэнергии нет

После ночного обстрела все теплоэлектростанции государственной компании «Центрэнерго» прекратили работу. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью», — заявили в «Центрэнерго».

Сегодня энергетики зафиксировали самую масштабную атаку на теплоэлектростанции с начала конфликта. Никогда прежде не видели столько ракет и дронов, отметили в компании.

«Станции в огне», — добавили в «Центрэнерго».

Компания управляет Трипольской ТЭС в Киевской области и Змиевской ГРЭС в Харьковской области. ВСУ сообщили об атаке на Триполье, но информация о прилетах не подтвердилась.

Российские военные нанесли массированный удар крылатыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ВПК. В Минобороны заявили, что это был ответ на атаки Украины по гражданским объектам в России. Владимир Зеленский сообщил, что российские войска били роями из более чем 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов.