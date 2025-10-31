ВСУ в кольце окружения. Российская армия укрепила позиции в районе Красноармейска
Бойцы Вооруженных сил России продолжают освобождение Красноармейска в Донецкой Народной Республике, уничтожая заблокированного врага. Подробности — в материале 360.ru.
Что сейчас находится под контролем ВС России
Сейчас под контролем российской армии находятся все дороги, по которым шло снабжение украинских формирований. Войска развивают успех в районе железнодорожного вокзала и продвигаются к поселку Гришино на окраине города.
«Подразделения 2-й армии расширяют контроль территории в районе железнодорожного вокзала», — сообщила пресс-служба Минобороны.
Под контролем ВС России большая часть Красноармейска. Бойцы наступают и выбивают противника.
«За сутки сорвана попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино и семь попыток вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях», — добавили в министерстве.
Также завершается зачистка населенного пункта Гнатовка. Штурмовики зашли в Рог ДНР и закрепились в его юго-восточной части.
ВС России расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях Димитрова, сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока.
Минобороны
Армия заканчивает зачистку от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты 5/6.
Потери ВСУ в районе Красноармейска
В период с 21 по 31 октября потери врага в этом районе превысили 700 военнослужащих. Также Вооруженные силы Украины лишились 17 единиц военной техники. По данным Пятого канала, расчет гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ. Цель обнаружили с помощью БПЛА, а корректировка огня с воздуха позволила нанести точечный удар.
Враг игнорирует призывы сдаться и пытается укрыться в жилых домах в Красноармейске.
«Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», — сообщило Минобороны.
Передвижения военных фиксируют операторы разведывательных дронов, которые передают координаты укрытий расчетам ударных БПЛА. Попытки ВСУ спрятаться не приносят результата.
Беспилотники «Молния-2» атакуют оборонительные позиции украинской армии на подступах к Красноармейску. Дроны уничтожают блиндажи, огневые точки, пункты управления БПЛА и объекты дислокации техники и личного состава.
Особое внимание уделяется поражению укреплений, замаскированных в лесу, где ВСУ создают оборонительные рубежи.