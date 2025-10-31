ВСУ в кольце окружения. Российская армия укрепила позиции в районе Красноармейска

Что сейчас находится под контролем ВС России

Сейчас под контролем российской армии находятся все дороги, по которым шло снабжение украинских формирований. Войска развивают успех в районе железнодорожного вокзала и продвигаются к поселку Гришино на окраине города.

«Подразделения 2-й армии расширяют контроль территории в районе железнодорожного вокзала», — сообщила пресс-служба Минобороны.

Под контролем ВС России большая часть Красноармейска. Бойцы наступают и выбивают противника.

«За сутки сорвана попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино и семь попыток вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях», — добавили в министерстве.

Также завершается зачистка населенного пункта Гнатовка. Штурмовики зашли в Рог ДНР и закрепились в его юго-восточной части.