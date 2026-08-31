Ангелы фронта: как военные медики спасают бойцов СВО под угрозой дронов

Военные медики работают там, где счет порой идет на секунды: оказывают первую помощь под огнем и доставляют раненых к врачам, одновременно рискуя собственной жизнью. За время спецоперации изменились и характер угроз, и способы эвакуации — на помощь медикам пришли багги, специальные тележки и наземные роботизированные комплексы. Как сегодня спасают раненых на передовой и какие технологии помогают сохранить жизни, 360.ru рассказал представитель Народного фронта, инструктор по тактической медицине с позывным Хан.

Угроза теперь может появиться с любой стороны

Главное изменение в работе на догоспитальном этапе связано с активным применением беспилотников. Если раньше во время стрелкового боя было проще определить направление, откуда исходит основная опасность, то теперь ситуация стала значительно сложнее, объяснил Хан.

«Сейчас угроза идет с любой стороны», — подчеркнул инструктор.

По его словам, на разных участках медикам приходится работать во время стрелковых столкновений, под воздействием артиллерии, однако одной из наиболее распространенных угроз стала активность БПЛА. Поэтому специалисту, который отправляется за раненым, необходимо одновременно следить за его состоянием и контролировать обстановку вокруг.

«У медика, который занимается эвакуацией, глаза должны быть на затылке и не только. Как говорится, еще и на пятках. Потому что, когда несешь раненого, за спину смотреть не особенно получается. Поэтому нужно чувствовать приближение и слышать непосредственно дрона», — рассказал Хан.

На первом этапе задача медика — выполнить наиболее необходимые действия: остановить опасное кровотечение, обезболить пострадавшего и провести противошоковые мероприятия. После этого начинается эвакуация к месту, где с бойцом уже могут работать хирурги, анестезиологи и другие специалисты.

При этом состояние раненого необходимо поддерживать на всем протяжении маршрута.

«Мы поддерживаем состояние раненого, стабилизируем его и таким образом доставляем к врачам, подготовленным к последующим вмешательствам для сохранения его жизни», — объяснил инструктор.