Ангелы фронта: как военные медики спасают бойцов СВО под угрозой дронов
Инструктор Хан: багги значительно ускорили эвакуацию раненых с передовой
Военные медики работают там, где счет порой идет на секунды: оказывают первую помощь под огнем и доставляют раненых к врачам, одновременно рискуя собственной жизнью. За время спецоперации изменились и характер угроз, и способы эвакуации — на помощь медикам пришли багги, специальные тележки и наземные роботизированные комплексы. Как сегодня спасают раненых на передовой и какие технологии помогают сохранить жизни, 360.ru рассказал представитель Народного фронта, инструктор по тактической медицине с позывным Хан.
Угроза теперь может появиться с любой стороны
Главное изменение в работе на догоспитальном этапе связано с активным применением беспилотников. Если раньше во время стрелкового боя было проще определить направление, откуда исходит основная опасность, то теперь ситуация стала значительно сложнее, объяснил Хан.
«Сейчас угроза идет с любой стороны», — подчеркнул инструктор.
По его словам, на разных участках медикам приходится работать во время стрелковых столкновений, под воздействием артиллерии, однако одной из наиболее распространенных угроз стала активность БПЛА. Поэтому специалисту, который отправляется за раненым, необходимо одновременно следить за его состоянием и контролировать обстановку вокруг.
«У медика, который занимается эвакуацией, глаза должны быть на затылке и не только. Как говорится, еще и на пятках. Потому что, когда несешь раненого, за спину смотреть не особенно получается. Поэтому нужно чувствовать приближение и слышать непосредственно дрона», — рассказал Хан.
На первом этапе задача медика — выполнить наиболее необходимые действия: остановить опасное кровотечение, обезболить пострадавшего и провести противошоковые мероприятия. После этого начинается эвакуация к месту, где с бойцом уже могут работать хирурги, анестезиологи и другие специалисты.
При этом состояние раненого необходимо поддерживать на всем протяжении маршрута.
«Мы поддерживаем состояние раненого, стабилизируем его и таким образом доставляем к врачам, подготовленным к последующим вмешательствам для сохранения его жизни», — объяснил инструктор.
Роботы и багги вместо четырех эвакуаторов
Изменились и средства, которыми пользуются военные медики. Помимо штатного оснащения, подразделения получают помощь от Народного фронта, волонтерских организаций и других проектов. Особое значение, по словам Хана, приобрели разработки, позволяющие уменьшить число людей, которыми приходится рисковать при эвакуации.
При классической переноске раненого на носилках обычно требуются минимум четыре человека. Использование специальной тележки позволяет в некоторых случаях сократить это число до одного. Наземный роботизированный комплекс способен выполнять часть задачи вообще без непосредственного присутствия человека рядом с ним.
«С помощью разработок и технологий, которые сейчас используются на фронте, — тех же тележек, багги, роботов — мы можем минимизировать число эвакуаторов. С помощью тележки — до одного бойца, с помощью робота живой боец, как правило, вообще не находится в непосредственной близости от огневого воздействия противника», — отметил Хан.
Багги, в свою очередь, позволяют быстрее вывозить пострадавших из сложных и труднодоступных участков линии боевого соприкосновения. Такая техника может оснащаться противоосколочной защитой и средствами радиоэлектронной борьбы.
По словам инструктора, главная ценность новых решений заключается не только в скорости эвакуации. Они позволяют снизить угрозу сразу для нескольких человек — самого раненого и медиков, которые отправляются за ним.
«Любое передвижение на линии боевого соприкосновения — это риск. Риск для жизни и раненого бойца, и медика. Чтобы минимизировать его, мы используем эти технологии и средства, которые очень сильно нам помогают», — заключил Хан.