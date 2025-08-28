«Народный фронт» передал военным медикам технику для эвакуации раненых

Технику для эвакуации раненых передали военным медикам в преддверии их профессионального праздника активисты «Народного фронта». Автомобили, роботизированные гусеничные платформы и эвакуационные тележки с электроприводами и защитными комплексами доставили в Ростов-на-Дону.

Всю технику «Народный фронт» купил за счет средств, собранных благотворительным фондом «Все для Победы!».

«Мы передаем инновационную технику, которая успела себя хорошо зарекомендовать. Есть как экспериментальные образцы, так и то, что уже широко используется. Среди новинок — багги „Маламут“ и облегченный эвакуационный УАЗ „Хантер“», — рассказала представитель «Народного фронта» Юлия Зимова.

В этом году целевому сбору «Военным медикам», организованному активистами «Народного фронта», исполнилось два года. За это время участники собрали 617 миллионов рублей. Средства направили на закупку более 2,5 тысячи носилок, 50 лодок и плотов, 220 тепловых конвертов для эвакуации по воздуху, комплектов защиты автомобилей и водителей, эвакуационных тележек с электроприводом. Кроме того, медики получили 180 автомобилей и 105 единиц квадроциклов и мотоциклов с прицепами.

В ходе мероприятия участники «Народного фронта» вместе с производителями техники показали ее работу, а также научили военных медиков использованию роботизированных платформ для эвакуации раненых бойцов.

Командир медицинского взвода с позывным Фрост поблагодарил всех причастных к сбору эвакуационной техники.

«Хотелось бы выразить в преддверии праздника огромную благодарность всем гражданам нашей необъятной страны, которые помогают всем, чем могут. На самом деле они тоже герои», — подчеркнул он.

«Народный фронт» продолжит сбор «Военным медикам», чтобы обеспечить работающих в зоне специальной военной операции врачей необходимыми лекарствами, оборудованием, машинами и средствами для эвакуации раненых.