Сегодня 17:41 Народный фронт передал военным медикам в Ростове-на-Дону автомобили Фото: Народный фронт Спецоперация

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Народный фронт при поддержке Минпромторга России передал военным медикам в Ростове-на-Дону крупную партию автомобилей, средств защиты и оборудования. Помощь собрали в рамках специального сбора организации.

Медицинские подразделения получили 20 автомобилей УАЗ «буханка» с комплектами защиты, три машины скорой помощи с противоосколочными одеялами и три багги. Технику будут использовать для эвакуации раненых, перевозки медиков и необходимых грузов. Также военным передали адаптивную госпитальную одежду, маскировочные сети и комплекты, катамараны, носилки, эвакуационные конверты и готовое питание. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что за три года в рамках сбора для военных медиков удалось привлечь более 850 миллионов рублей.

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«Нам также очень помогает правительство Российской Федерации, Денис Валентинович Мантуров, Министерство промышленности и торговли. Это наша совместная работа, благодаря которой в постоянном режиме осуществляется дополнительное снабжение наших медицинских подразделений. Безусловно, Министерство обороны проводит большую работу, но техника горит здесь и сейчас, а поставки не всегда могут осуществляться регулярно. Поэтому мы стараемся максимально оперативно отправлять ребятам необходимую технику, чтобы закрывать возникающие у них потребности в эвакуации», — отметил он.

Военный медик с позывным Лука рассказал, что одной из главных проблем остается вывоз раненых из-за активности беспилотников. По его словам, за одну поездку транспорт может подвергаться нескольким атакам, поэтому переданные машины дополнительно оборудовали защитными решетками от дронов и противоосколочными одеялами. На мероприятии представили мобильный учебный комплекс, предназначенный для подготовки военнослужащих по оказанию первой помощи непосредственно в полевых условиях. Комплекс разработан Народным фронтом совместно с организацией «Архангел» и может быть оперативно развернут в любом месте.

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«С помощью этого мобильного учебного центра было обучено уже более 15 тысяч военнослужащих в зоне специальной военной операции и более шести тысяч гражданского населения. Сегодня наша цель — показать этот мобильный учебный комплекс начальникам медицинских служб для того, чтобы они увидели, как можно быстро развернуть класс по тактической медицине», — пояснил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директор ЦТП «Архангел» Федор Геращенко.

«Прицеп оснащен всем необходимым, чтобы в любой точке независимо можно было провести занятие по тактической медицине. У него есть солнечная батарея, есть вода, бак на 100 литров, есть генератор — все необходимое для того, чтобы за 10 минут развернуть класс и провести занятие», — добавила представитель Народного фронта Екатерина Ткаченко.

Эмоциональной частью встречи стала история, связанная с медиком одного из подразделений Южного военного округа. Военнослужащая с позывным Ника рассказала представителям Народного фронта, что любит слушать и исполнять на гитаре песни Александра Розенбаума. Народный фронт обратился к музыканту с просьбой поддержать военного медика. Артист, который также имеет медицинское образование и работал врачом скорой помощи, подписал для девушки гитару и передал ей и другим военным медикам слова поддержки и добрые пожелания. «С профессиональным праздником, дорогие медики! Всегда снимаю шляпу перед вашим трудом, спасибо за то, что вы делаете, за ваше отношение к тому человеку, который нуждается в вас. Будьте здоровы, ваше хорошее состояние нужно для того, чтобы сохранить других», — сказал в видеообращении народный артист России Александр Розенбаум.

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За счет сбора «Военным медикам», а также поддержки Минпромторга РФ Народный фронт за три года передал медикам больше 360 автомобилей, 120 единиц мототехники, 300 тележек с электроприводом и без него, около 2 000 носилок и волокуш, в том числе с обогревом, более 1 000 медицинских рюкзаков и групповых аптечек, 33 лодки на электрических и бензиновых моторах, более 20 быстровозводимых конструкций для размещения госпиталей и более 56 000 штук медицинских расходников, свыше 300 наименований.