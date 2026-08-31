Народный фронт передал военным медикам в Ростове-на-Дону автомобили
Народный фронт при поддержке Минпромторга России передал военным медикам в Ростове-на-Дону крупную партию автомобилей, средств защиты и оборудования. Помощь собрали в рамках специального сбора организации.
Медицинские подразделения получили 20 автомобилей УАЗ «буханка» с комплектами защиты, три машины скорой помощи с противоосколочными одеялами и три багги. Технику будут использовать для эвакуации раненых, перевозки медиков и необходимых грузов.
Также военным передали адаптивную госпитальную одежду, маскировочные сети и комплекты, катамараны, носилки, эвакуационные конверты и готовое питание.
Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что за три года в рамках сбора для военных медиков удалось привлечь более 850 миллионов рублей.
«Нам также очень помогает правительство Российской Федерации, Денис Валентинович Мантуров, Министерство промышленности и торговли. Это наша совместная работа, благодаря которой в постоянном режиме осуществляется дополнительное снабжение наших медицинских подразделений. Безусловно, Министерство обороны проводит большую работу, но техника горит здесь и сейчас, а поставки не всегда могут осуществляться регулярно. Поэтому мы стараемся максимально оперативно отправлять ребятам необходимую технику, чтобы закрывать возникающие у них потребности в эвакуации», — отметил он.
Военный медик с позывным Лука рассказал, что одной из главных проблем остается вывоз раненых из-за активности беспилотников. По его словам, за одну поездку транспорт может подвергаться нескольким атакам, поэтому переданные машины дополнительно оборудовали защитными решетками от дронов и противоосколочными одеялами.
На мероприятии представили мобильный учебный комплекс, предназначенный для подготовки военнослужащих по оказанию первой помощи непосредственно в полевых условиях. Комплекс разработан Народным фронтом совместно с организацией «Архангел» и может быть оперативно развернут в любом месте.
«С помощью этого мобильного учебного центра было обучено уже более 15 тысяч военнослужащих в зоне специальной военной операции и более шести тысяч гражданского населения. Сегодня наша цель — показать этот мобильный учебный комплекс начальникам медицинских служб для того, чтобы они увидели, как можно быстро развернуть класс по тактической медицине», — пояснил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директор ЦТП «Архангел» Федор Геращенко.
«Прицеп оснащен всем необходимым, чтобы в любой точке независимо можно было провести занятие по тактической медицине. У него есть солнечная батарея, есть вода, бак на 100 литров, есть генератор — все необходимое для того, чтобы за 10 минут развернуть класс и провести занятие», — добавила представитель Народного фронта Екатерина Ткаченко.
Эмоциональной частью встречи стала история, связанная с медиком одного из подразделений Южного военного округа. Военнослужащая с позывным Ника рассказала представителям Народного фронта, что любит слушать и исполнять на гитаре песни Александра Розенбаума. Народный фронт обратился к музыканту с просьбой поддержать военного медика. Артист, который также имеет медицинское образование и работал врачом скорой помощи, подписал для девушки гитару и передал ей и другим военным медикам слова поддержки и добрые пожелания.
«С профессиональным праздником, дорогие медики! Всегда снимаю шляпу перед вашим трудом, спасибо за то, что вы делаете, за ваше отношение к тому человеку, который нуждается в вас. Будьте здоровы, ваше хорошее состояние нужно для того, чтобы сохранить других», — сказал в видеообращении народный артист России Александр Розенбаум.
За счет сбора «Военным медикам», а также поддержки Минпромторга РФ Народный фронт за три года передал медикам больше 360 автомобилей, 120 единиц мототехники, 300 тележек с электроприводом и без него, около 2 000 носилок и волокуш, в том числе с обогревом, более 1 000 медицинских рюкзаков и групповых аптечек, 33 лодки на электрических и бензиновых моторах, более 20 быстровозводимых конструкций для размещения госпиталей и более 56 000 штук медицинских расходников, свыше 300 наименований.
Народный фронт организовал специальный сбор для военных медиков, направленный на поддержку врачей, спасающих жизни бойцов. На передовую передаются автомобили, комплекты защиты техники и людей, средства эвакуации и все, что необходимо военным медикам в зоне СВО. Сбор продолжается. Присоединиться к сбору Народного фронта «Военным медикам» можно на сайте «Все для Победы!» или по QR-коду.