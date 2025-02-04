Американцы на Украине «гибнут пачками», но наметилась тенденция «отползания»
Более 500 американских наемников уничтожили в зоне СВО
Количество погибших на Украине американских наемников значительно увеличилось за последние полгода. Такие данные предоставил телеканал CNN на основании собственного расследования.
Что стало с американцами в зоне СВО
По данным телеканала, более 20 граждан США, воевавших на стороне Украины, числятся пропавшими без вести. Тела по меньшей мере пяти американцев, уничтоженных за последние полгода, не могут забрать с поля боя и опознать из-за интенсивных боевых действий по всей линии фронта. Родственники не могут не только похоронить своих близких, но и не имеют возможности объявить их умершими.
Увеличение потерь среди наемников связали с нехваткой человеческих ресурсов в ВСУ, из-за чего американцев и других иностранных легионеров стали бросать в гущу боевых действий. Точное число погибших американских наемников неизвестно, отметил телеканал.
Кто воюет на стороне Украины
По данным Минобороны России, в зоне СВО уничтожили 6,5 тысячи иностранных наемников из 15 тысяч прибывших на Украину. Из них около 500 — граждане США. На Украину приехали боевики из 110 стран, большая часть из Польши, Америки и Грузии.
За последнее время поток иностранных наемников резко сократился, из ВСУ массово стали уходить заграничные добровольцы, признали в украинском Telegram-канале «Резидент». Из 20 тысяч приехавших осталось всего несколько тысяч, сообщает Telegram-канал со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.
Что дальше
Политолог, руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в беседе с изданием «Свободная Пресса» отметил, при грамотной пропагандистской работе можно «целую нацию убедить гибнуть пачками», а остальные будут при этом молчать.
«Мы видим устойчивый тренд — публичное отползание американцев от украинского проекта», — отметил политолог.
Он рассказал о двух линиях США в отношении Украины, одна из которых — за мир и прекращение войны, а вторая — новый виток вовлеченности Европы в конфликт.
«Мы отчетливо видим две линии: как американцы отползают от украинского проекта, а европейцы очень-очень активно в него вползают. А там, где европейцы сомневаются — вползать или не вползать, американцы их очень умело впихивают», — заявил Кнырик.