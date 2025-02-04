Американцы на Украине «гибнут пачками», но наметилась тенденция «отползания»

Количество погибших на Украине американских наемников значительно увеличилось за последние полгода. Такие данные предоставил телеканал CNN на основании собственного расследования.

Что стало с американцами в зоне СВО

По данным телеканала, более 20 граждан США, воевавших на стороне Украины, числятся пропавшими без вести. Тела по меньшей мере пяти американцев, уничтоженных за последние полгода, не могут забрать с поля боя и опознать из-за интенсивных боевых действий по всей линии фронта. Родственники не могут не только похоронить своих близких, но и не имеют возможности объявить их умершими.

Увеличение потерь среди наемников связали с нехваткой человеческих ресурсов в ВСУ, из-за чего американцев и других иностранных легионеров стали бросать в гущу боевых действий. Точное число погибших американских наемников неизвестно, отметил телеканал.

Кто воюет на стороне Украины

По данным Минобороны России, в зоне СВО уничтожили 6,5 тысячи иностранных наемников из 15 тысяч прибывших на Украину. Из них около 500 — граждане США. На Украину приехали боевики из 110 стран, большая часть из Польши, Америки и Грузии.

За последнее время поток иностранных наемников резко сократился, из ВСУ массово стали уходить заграничные добровольцы, признали в украинском Telegram-канале «Резидент». Из 20 тысяч приехавших осталось всего несколько тысяч, сообщает Telegram-канал со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.