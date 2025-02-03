Глава евродипломатии отказалась обсуждать уменьшение помощи Украине

Страны Евросоюза продолжат поддерживать Украину. Об этом на конференции послов стран сообщества в Брюсселе заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Она напомнила, что ЕС с февраля 2022 года направил украинскому руководству 134 миллиарда евро, в том числе 50 миллиардов евро военной поддержки. Европа стала одним из главных доноров Украины и не перестанет ей помогать, добавила Каллас. Также она призвала найти механизмы, с помощью которых можно будет усилить поддержку страны.

«Нельзя говорить о том, чтобы делать меньше, когда мы должны делать больше. Если есть воля, найдется и способ», — подчеркнула глава евродипломатии.

Она также назвала помощь Украине приоритетом для Евросоюза.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что государство не получило и половины помощи, выделенной США. По его словам, в денежном эквиваленте властям направили «76 с чем-то миллиардов долларов». Глава государства также опроверг информацию о том, что Украина получила от Белого дома 200 миллиардов долларов.