Американский лидер Дональд Трамп рассказал о значительном успехе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

С таким заявлением президент США выступил в ходе беседы с журналистами. Политик не привел никаких подробностей.

Мы достигли большого прогресса по России, Украине. Посмотрим, что будет.

Дональд Трамп 3 февраля сообщил, что его команда уже запланировала встречи и переговоры с Украиной и Россией. Никаких подробностей политик также не приводил — однако заявил, что дискуссии по данному вопросу проходят очень успешно.

Кроме того, 1 февраля Трамп говорил, что его администрация провела некие «очень серьезные» обсуждения с Россией касательно конфликта на Украине. Он добавлял, что вскоре может предпринять совместные с российским президентом «существенные» действия для завершения кризисной ситуации.

Трамп не уточнил, кто из представителей его администрации контактировал с российской стороной. Политик уклонился и от прямого вопроса о том, говорил ли он уже напрямую с Владимиром Путиным.