Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС
Военный эксперт Михайлов: ВСУ будут пытаться атаковать Курскую АЭС и дальше
Ситуация на двух ядерных объектах — Запорожской и Курской АЭС — на сегодняшний день стала одной из самых обсуждаемых тем в кулуарах международных организаций разных уровней и СМИ. Корреспондент 360.ru Регина Орехова в программе «Разбор полетов» обсудила с экспертами, чем грозят провокации ВСУ, и когда наконец мир увидит истинное лицо Украины.
Днем 4 сентября ЗАЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Специалисты агентства прибыли с украинской стороны — только на таких условиях оно готово исполнять свою миссию, а Гросси каждый раз пересекает линию фронта. Как именно он это делает, и кто дает зеленый коридор — вопросы, которые пока остаются без ответа.
Глава МАГАТЭ посетил насосную станцию, хранилище топлива и пообещал — агентство тщательно проанализирует итоги поездки. Гросси подчеркнул, что ему было важно лично оценить ситуацию после августовского пожара в градирне. И параллельно отметил некий прогресс по поводу ЗАЭС: якобы положение дел удается стабилизировать, но угроза «инцидентов» сохраняется до тех пор, пока идут активные боевые действия.
МАГАТЭ — международное агентство, созданное при ООН. Грубо говоря, оно следит за тем, чтобы мирный атом использовался действительно мирно. А с начала спецоперации — еще и за тем, чтобы станции с тем самым мирным атомом не становились военными объектами и не угрожали ядерной безопасности.
По факту, вся работа МАГАТЭ — наблюдение за ситуацией и призывы не обстреливать станции. Россия в свою очередь продолжает соблюдать все нормы и правила, пускает на станцию международных наблюдателей от агентства, дает им возможность приезжать на Запорожскую АЭС.
Я этих наблюдателей видела. И все, что они делают — приходят, допустим, к месту обстрела и фиксируют: да, мол, был обстрел, подтверждаем. Но никогда не указывают, откуда вели огонь. А здесь не надо быть каким-то специалистом. <…> Потому что обстрелы всегда ведут со стороны Украины.
Регина Орехова
корреспондент 360.ru
Несмотря на визит Гросси на ЗАЭС, говорить всегда нужно об обеих станциях — о Курской тоже. По вине Украины в конфликт втянули два ядерных объекта, а это значит, что риск угрозы ядерной безопасности, причем мировой, стал в два раза выше.
Интересно
В украинских новостях, комментируя обстрелы станции со стороны ВСУ, прямо говорят о якобы уничтоженных сотрудниках охраны ЗАЭС, которые «превратились в удобрения». И уже распространяют фейковые видео о якобы заходе украинских боевиков на Курскую АЭС.
В случае с Запорожской АЭС обычным обстрелом реакторы не повредить. Они имеют такой запас прочности, что, если реактивный самолет упадет на энергоблок, ничего не будет. Вроде бы можно и выдохнуть, но нет: от прямого попадания снаряда не устоит даже такая конструкция.
Запорожская АЭС находится прямо на линии фронта. Она расположена на берегу Днепра, и через реку можно при желании увидеть украинские подразделения.
Регина Орехова
Самое проблемное, слабое место станции — хранилище ядерных отходов. Оно защищено только по периметру и, по сути, находится под открытым небом. И снаряды уже падали в нескольких метрах от хранилища. На Курской АЭС такое тоже есть.
Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что даже нанесение ущерба вспомогательным мощностям станций — системе охлаждения и прочим — может как минимум привести к аварии как на «Фукусиме». А как максимум — ситуация будет развиваться по сценарию катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«Российские власти пытаются обеспечить максимальную защиту [станций]. Но раньше АЭС не строили с учетом защиты от дронов, ракет и прочего. Да, строился определенный мощный каркас. Но на Запорожской АЭС он мощнее, чем на Курской, и поэтому, думаю, что основные усилия по подрыву атомной энергетики Украина будет производить в отношении Курской АЭС», — предположил он.
Курская АЭС четырехблочная, ее реакторы — близнецы тех, что использовали на ЧАЭС. Сейчас в строю два энергоблока с этими реакторами, они не генерируют энергию, а пятый и шестой блоки построили уже после аварии в Чернобыле.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 27 августа после визита на станцию сказал, что ситуация очень серьезная. А уже позже — что МАГАТЭ не хватает фактов назвать ответственных за атаки на АЭС. Мы это уже проходили. Снова неясно, кто стреляет и зачем.
Россия, заметил Михайлов, подготовилась к неожиданностям и в любом случае старается минимизировать ущерб. С точки зрения военной целесообразности, по его словам, Украина попытается нанести удар именно по Курской АЭС.
Украинские войска делают все, чтобы попытаться ее взять и нанести удар. Это одна из главных задач провокации, которую устроил украинский режим — взять под контроль территорию Курской области и подорвать Курскую АЭС. Об этом говорили военнопленные: мол, Зеленский прямо заявлял о том, что нужно зайти на станцию, заложить бомбу, а когда русские войска отобьют объект, дистанционно осуществить подрыв. Этого не получилось, но к этому они стремятся.
Евгений Михайлов
военный эксперт
Военный эксперт добавил, что в любом случае угроза как Запорожской, так и Курской АЭС существует. И об этом в кулуарах в том числе говорил Гросси, который прекрасно понимает, кто в действительности может вредить обоим объектам.
Любопытно, что после визита на Курскую АЭС глава МАГАТЭ почему-то поехал в Киев. Может быть, сказать: «Не стреляйте по станции и по Запорожской тоже не стреляйте».
В преддверии последнего визита на ЗАЭС Гросси провел переговоры с Зеленским. И поднял тему Курской АЭС. А тему эту с двумя станциями в зоне боевых действий очень разгоняют мировые СМИ.
Нет, действительно страшно — ядерный взрыв, утечка топлива, повторение сценария Чернобыля. Правда, никто не желает подобного развития событий, вне зависимости от того, как относится к нашей стране. Потому что в случае ядерного инцидента зараженными и непригодными для жизни окажутся десятки квадратных километров территории.
Регина Орехова
Политолог Вадим Сипров обратил внимание на тот факт, что станция находится в пределах досягаемости украинской артиллерии.
«Каждая из этих РСЗО либо гаубиц представляет собой опасность для объектов ядерной энергетики. Кстати, Гросси не стал скрывать, отмалчиваться и отметил, что увидел следы обстрелов на территории Курской АЭС», — сказал он.
Россия инициировала очередную сессию совета управляющих МАГАТЭ, которая состоится 9 сентября. Обсуждать на нем как раз будут атаки на Курскую атомную электростанцию.
«В этом и состоит успех нашего внешнеполитического ведомства. Наконец-то МАГАТЭ обратило внимание на эту опасность», — заключил политолог.
И все же на фоне всей ядерной риторики многие забывают о практической стороне вопроса: атомные станции — это все-таки мощные генераторы электроэнергии. И пока они находятся в зоне боевых действий, они эту энергию не генерируют, то есть потребителям приходится использовать альтернативные источники. И полноценная работа как Запорожской, так и Курской АЭС возможна только в условиях 100% безопасности.