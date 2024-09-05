Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Ситуация на двух ядерных объектах — Запорожской и Курской АЭС — на сегодняшний день стала одной из самых обсуждаемых тем в кулуарах международных организаций разных уровней и СМИ. Корреспондент 360.ru Регина Орехова в программе «Разбор полетов» обсудила с экспертами, чем грозят провокации ВСУ, и когда наконец мир увидит истинное лицо Украины.

Днем 4 сентября ЗАЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Специалисты агентства прибыли с украинской стороны — только на таких условиях оно готово исполнять свою миссию, а Гросси каждый раз пересекает линию фронта. Как именно он это делает, и кто дает зеленый коридор — вопросы, которые пока остаются без ответа. Глава МАГАТЭ посетил насосную станцию, хранилище топлива и пообещал — агентство тщательно проанализирует итоги поездки. Гросси подчеркнул, что ему было важно лично оценить ситуацию после августовского пожара в градирне. И параллельно отметил некий прогресс по поводу ЗАЭС: якобы положение дел удается стабилизировать, но угроза «инцидентов» сохраняется до тех пор, пока идут активные боевые действия.

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МАГАТЭ — международное агентство, созданное при ООН. Грубо говоря, оно следит за тем, чтобы мирный атом использовался действительно мирно. А с начала спецоперации — еще и за тем, чтобы станции с тем самым мирным атомом не становились военными объектами и не угрожали ядерной безопасности. По факту, вся работа МАГАТЭ — наблюдение за ситуацией и призывы не обстреливать станции. Россия в свою очередь продолжает соблюдать все нормы и правила, пускает на станцию международных наблюдателей от агентства, дает им возможность приезжать на Запорожскую АЭС.

Я этих наблюдателей видела. И все, что они делают — приходят, допустим, к месту обстрела и фиксируют: да, мол, был обстрел, подтверждаем. Но никогда не указывают, откуда вели огонь. А здесь не надо быть каким-то специалистом. <…> Потому что обстрелы всегда ведут со стороны Украины. Регина Орехова корреспондент 360.ru

Несмотря на визит Гросси на ЗАЭС, говорить всегда нужно об обеих станциях — о Курской тоже. По вине Украины в конфликт втянули два ядерных объекта, а это значит, что риск угрозы ядерной безопасности, причем мировой, стал в два раза выше.

Интересно Запорожская АЭС оказалась под контролем России почти сразу после начала спецоперации, уже 3–4 марта 2022 года. После этого станцию постоянно подвергают обстрелам. Особенно интенсивными они стали в конце лета — по ЗАЭС и городу-спутнику Энергодару еженедельно устраивают от 70 до 150 атак при помощи беспилотников. Украинские военные этого не скрывают. Запорожская АЭС оказалась под контролем России почти сразу после начала спецоперации, уже 3–4 марта 2022 года. После этого станцию постоянно подвергают обстрелам. Особенно интенсивными они стали в конце лета — по ЗАЭС и городу-спутнику Энергодару еженедельно устраивают от 70 до 150 атак при помощи беспилотников. Украинские военные этого не скрывают.

В украинских новостях, комментируя обстрелы станции со стороны ВСУ, прямо говорят о якобы уничтоженных сотрудниках охраны ЗАЭС, которые «превратились в удобрения». И уже распространяют фейковые видео о якобы заходе украинских боевиков на Курскую АЭС. В случае с Запорожской АЭС обычным обстрелом реакторы не повредить. Они имеют такой запас прочности, что, если реактивный самолет упадет на энергоблок, ничего не будет. Вроде бы можно и выдохнуть, но нет: от прямого попадания снаряда не устоит даже такая конструкция.

Запорожская АЭС находится прямо на линии фронта. Она расположена на берегу Днепра, и через реку можно при желании увидеть украинские подразделения. Регина Орехова

Самое проблемное, слабое место станции — хранилище ядерных отходов. Оно защищено только по периметру и, по сути, находится под открытым небом. И снаряды уже падали в нескольких метрах от хранилища. На Курской АЭС такое тоже есть. Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что даже нанесение ущерба вспомогательным мощностям станций — системе охлаждения и прочим — может как минимум привести к аварии как на «Фукусиме». А как максимум — ситуация будет развиваться по сценарию катастрофы на Чернобыльской АЭС. «Российские власти пытаются обеспечить максимальную защиту [станций]. Но раньше АЭС не строили с учетом защиты от дронов, ракет и прочего. Да, строился определенный мощный каркас. Но на Запорожской АЭС он мощнее, чем на Курской, и поэтому, думаю, что основные усилия по подрыву атомной энергетики Украина будет производить в отношении Курской АЭС», — предположил он.

Курская АЭС четырехблочная, ее реакторы — близнецы тех, что использовали на ЧАЭС. Сейчас в строю два энергоблока с этими реакторами, они не генерируют энергию, а пятый и шестой блоки построили уже после аварии в Чернобыле.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 27 августа после визита на станцию сказал, что ситуация очень серьезная. А уже позже — что МАГАТЭ не хватает фактов назвать ответственных за атаки на АЭС. Мы это уже проходили. Снова неясно, кто стреляет и зачем. Россия, заметил Михайлов, подготовилась к неожиданностям и в любом случае старается минимизировать ущерб. С точки зрения военной целесообразности, по его словам, Украина попытается нанести удар именно по Курской АЭС.

Украинские войска делают все, чтобы попытаться ее взять и нанести удар. Это одна из главных задач провокации, которую устроил украинский режим — взять под контроль территорию Курской области и подорвать Курскую АЭС. Об этом говорили военнопленные: мол, Зеленский прямо заявлял о том, что нужно зайти на станцию, заложить бомбу, а когда русские войска отобьют объект, дистанционно осуществить подрыв. Этого не получилось, но к этому они стремятся. Евгений Михайлов военный эксперт

Военный эксперт добавил, что в любом случае угроза как Запорожской, так и Курской АЭС существует. И об этом в кулуарах в том числе говорил Гросси, который прекрасно понимает, кто в действительности может вредить обоим объектам.

Фото: Курская АЭС / РИА «Новости»

Любопытно, что после визита на Курскую АЭС глава МАГАТЭ почему-то поехал в Киев. Может быть, сказать: «Не стреляйте по станции и по Запорожской тоже не стреляйте». В преддверии последнего визита на ЗАЭС Гросси провел переговоры с Зеленским. И поднял тему Курской АЭС. А тему эту с двумя станциями в зоне боевых действий очень разгоняют мировые СМИ.

Нет, действительно страшно — ядерный взрыв, утечка топлива, повторение сценария Чернобыля. Правда, никто не желает подобного развития событий, вне зависимости от того, как относится к нашей стране. Потому что в случае ядерного инцидента зараженными и непригодными для жизни окажутся десятки квадратных километров территории. Регина Орехова

Политолог Вадим Сипров обратил внимание на тот факт, что станция находится в пределах досягаемости украинской артиллерии. «Каждая из этих РСЗО либо гаубиц представляет собой опасность для объектов ядерной энергетики. Кстати, Гросси не стал скрывать, отмалчиваться и отметил, что увидел следы обстрелов на территории Курской АЭС», — сказал он. Россия инициировала очередную сессию совета управляющих МАГАТЭ, которая состоится 9 сентября. Обсуждать на нем как раз будут атаки на Курскую атомную электростанцию. «В этом и состоит успех нашего внешнеполитического ведомства. Наконец-то МАГАТЭ обратило внимание на эту опасность», — заключил политолог. И все же на фоне всей ядерной риторики многие забывают о практической стороне вопроса: атомные станции — это все-таки мощные генераторы электроэнергии. И пока они находятся в зоне боевых действий, они эту энергию не генерируют, то есть потребителям приходится использовать альтернативные источники. И полноценная работа как Запорожской, так и Курской АЭС возможна только в условиях 100% безопасности.

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