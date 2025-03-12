Западня перемирия. Зачем Киев согласился на 30 дней без боев?

Представьте такую картину: советские солдаты штурмуют Берлин, квартал за кварталом, они уже в центре города, вот-вот ворвутся в здание имперской канцелярии и расположенный под ним бункер, где скрываются сам нацистский фюрер и его приспешники, до водружения над Рейхстагом знамени 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии остаются считаные дни, может, даже часы… И тут из-за невидимой прежде ширмы выходит режиссер и говорит: «Стоп, снято, всем спасибо, все свободны, перерыв 30 дней».

Гитлер и его генералы вздыхают с облегчением, к столице Третьего рейха подходит 12-я армия Вальтера Венка, в самом городе возводят новые укрепления и пополняют запасы, тем более что союзники свое наступление остановили. Им добивать вермахт не с руки. Они еще планируют использовать его против «советов». Но чуть позже. Бойцы и командиры Красной армии в недоумении и не понимают: почему их остановили, так и не дав окончательно задушить нацистскую гадину? Представили? Ну, вот примерно так выглядела бы ситуация со вчерашними договоренностями между Киевом и Вашингтоном, если ее можно было бы перенести в 1945-й.

Фото: Американская делегация: госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолц в Саудовской Аравии. Freddie Everett/Us State / www.globallookpress.com

Разумеется, перемирие в 30 дней, позволяющее ВСУ перегруппироваться, укрепиться как численно, так и в смысле инфраструктуры и фортификации, элементарно отдохнуть и сбить наступательный порыв российских войск, который грозил укровермахту скорым поражением, — это ловушка. Западня, в которую британские кукловоды — а именно Лондон стоит за вчерашней внезапной договоренностью — пытаются поймать Россию. Стоит отдать им должное: умело сыграли на слабостях Дональда Трампа, на его тщеславии, на желании получить лавры миротворца, которые президенту США куда важнее реального мира. Он просто не замечает разницы между «быть» и «казаться».

Теперь, в случае отказа Москвы от столь «щедрого» предложения Киева, гнев нового хозяина Белого дома должен, по задумке инициаторов этого фарса, пасть на Россию. Мол, видите, это русские на самом деле не хотят мира, а мы были готовы пойти на него прямо сейчас и без каких-либо предварительных условий.

Конечно, ибо внезапное перемирие для того, кто уже видел себя разгромленным и побежденным, — само по себе победа. Победа еще и потому, что 30 дней — это срок, за который новые выборы на Украине не проведешь, а стало быть, Зеленскому и его банде нет причин беспокоиться за свое положение. Напротив, они его только укрепят, получив возможность в спокойной обстановке окончательно разобраться со всеми неугодными.

Фото: Владимир Зеленский. Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Глобалисты в Европе получат необходимое им время, чтобы нарастить военные поставки Киеву. И не стоит думать, что, если по условиям перемирия такие поставки будут запрещены, их не будет. Будут — нарушать договоренности с Россией для Запада дело привычное. Ведь, по сути, нам подсовывают «Минск-3» самым бесстыжим образом. Будем надеяться, что опыт предыдущих двух «Минсков» нас кое-чему все-таки научил. И мы не позволим снова втянуть себя в этот бессмысленный забег по украинским граблям.