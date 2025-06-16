2025 или 2035? Когда может завершиться СВО — прогнозы от математиков и политиков
Специальная военная операция на Украине длится уже более трех лет. На протяжении этого времени эксперты и политики задаются вопросом о сроках и итогах СВО. Мнения разнятся: одни утверждают, что достичь поставленных целей удастся в этом году, другие прогнозируют, что конфликт будет продолжаться еще несколько лет.
Позиция Кремля по СВО
В Кремле неоднократно подчеркивали: спецоперация будет продолжаться, пока не будут выполнены все поставленные цели. Среди них — безопасность России, защита жителей Донбасса и устранение угроз со стороны Украины.
«Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», — указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Еще в 2022 году представитель Кремля подчеркивал: у СВО нет временных рамок, в приоритете — эффективность.
Почему спецоперация длится более трех лет?
Президент Клуба военачальников генерал армии Анатолий Куликов в беседе с mk.ru отмечал, что конфликт продолжается не по причинам, которые выдумывают западные эксперты, а из-за масштабной поддержки Украины со стороны Европы и США.
«Мы же воюем со всем Западом. Все передовые, новейшие системы вооружения НАТО — все там задействовано против нас», — сказал он.
Также Куликов обратил внимание, что украинские войска используют современные системы военного управления, спутниковую разведку и эффективные средства ПВО, которые НАТО любезно предоставил Киеву. Все это не уступает российской технике, и конфликт затягивается.
По словам генерала, текущая стратегия российских войск направлена на последовательное достижение целей, а не на резкое наращивание боевых действий.
СВО будет продолжаться 12 лет?
Еще один прогноз об окончании СВО озвучивал подполковник Росгвардии писатель Захар Прилепин. В беседе с kp.ru он заявил, что до окончания конфликта еще весьма далеко.
«Вы знаете, у меня часто спрашивают, сколько еще это продлится. Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — сказал он.
По его мнению, чтобы держать в безопасности российские территории, нужно освободить Харьковскую и Сумскую области. Чтобы контролировать экономику Украины, нужны Николаев и Одесса.
«И вот когда Украина будет в таком положении, нам будет уже неважно, демилитаризирована она или нет», — сказал он.
Также Прилепин отметил, что переговоры вряд ли повлияют на ситуацию. На них обсуждают одни и те же вопросы, но ни к чему не приходят. Диалоги не отличаются друг от друга.
Математический прогноз по СВО
Российский математик и исследователь исторических циклов Григорий Кваша рассчитал, что спецоперация и другие вооруженные конфликты в мире закончатся в 2025 году.
«В этом году завершится и СВО. Я за 25-й год просто уверен. Вижу огромное количество признаков, что этот прогноз сбывается: и переговоры начались, и много чего еще происходит», — подчеркнул он.
При этом математик назвал ошибочным тезис «всегда воевали и всегда будем воевать». По его словам, человечество является прогрессирующей системой. Войны укрупняются для того, чтобы исчезнуть навсегда.
Исторические циклы
По словам Кваши, методы его прогноза складываются из исторических циклов. Каждые 24 года в истории современной России наступает мирное время. Сначала политический период — передел власти, потом период для экономических реформ. Далее — 12 лет — так называемое время воевать.
Первый такой период пришелся на 1905–1917 годы, когда страна неожиданно вышла из войны, находясь на пороге победы. Ровно через 24 года начался новый этап — с 1941 по 1953 год, включавший Великую Отечественную и Корейскую войну, пояснил Кваша.
Следующая 24-летняя веха — 1979–1989 годы — это афганский конфликт. Нынешний цикл, начавшийся в 2013 году, по этой логике должен завершиться в 2025-м, что означает скорое окончание военного периода, заключил эксперт.