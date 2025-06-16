Специальная военная операция на Украине длится уже более трех лет. На протяжении этого времени эксперты и политики задаются вопросом о сроках и итогах СВО. Мнения разнятся: одни утверждают, что достичь поставленных целей удастся в этом году, другие прогнозируют, что конфликт будет продолжаться еще несколько лет.

Позиция Кремля по СВО В Кремле неоднократно подчеркивали: спецоперация будет продолжаться, пока не будут выполнены все поставленные цели. Среди них — безопасность России, защита жителей Донбасса и устранение угроз со стороны Украины. «Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», — указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Еще в 2022 году представитель Кремля подчеркивал: у СВО нет временных рамок, в приоритете — эффективность.

Фото: РИА «Новости»

Почему спецоперация длится более трех лет? Президент Клуба военачальников генерал армии Анатолий Куликов в беседе с mk.ru отмечал, что конфликт продолжается не по причинам, которые выдумывают западные эксперты, а из-за масштабной поддержки Украины со стороны Европы и США. «Мы же воюем со всем Западом. Все передовые, новейшие системы вооружения НАТО — все там задействовано против нас», — сказал он. Также Куликов обратил внимание, что украинские войска используют современные системы военного управления, спутниковую разведку и эффективные средства ПВО, которые НАТО любезно предоставил Киеву. Все это не уступает российской технике, и конфликт затягивается. По словам генерала, текущая стратегия российских войск направлена на последовательное достижение целей, а не на резкое наращивание боевых действий.

Фото: РИА «Новости»

СВО будет продолжаться 12 лет? Еще один прогноз об окончании СВО озвучивал подполковник Росгвардии писатель Захар Прилепин. В беседе с kp.ru он заявил, что до окончания конфликта еще весьма далеко. «Вы знаете, у меня часто спрашивают, сколько еще это продлится. Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — сказал он. По его мнению, чтобы держать в безопасности российские территории, нужно освободить Харьковскую и Сумскую области. Чтобы контролировать экономику Украины, нужны Николаев и Одесса. «И вот когда Украина будет в таком положении, нам будет уже неважно, демилитаризирована она или нет», — сказал он. Также Прилепин отметил, что переговоры вряд ли повлияют на ситуацию. На них обсуждают одни и те же вопросы, но ни к чему не приходят. Диалоги не отличаются друг от друга.

Фото: РИА «Новости»

Математический прогноз по СВО Российский математик и исследователь исторических циклов Григорий Кваша рассчитал, что спецоперация и другие вооруженные конфликты в мире закончатся в 2025 году. «В этом году завершится и СВО. Я за 25-й год просто уверен. Вижу огромное количество признаков, что этот прогноз сбывается: и переговоры начались, и много чего еще происходит», — подчеркнул он. При этом математик назвал ошибочным тезис «всегда воевали и всегда будем воевать». По его словам, человечество является прогрессирующей системой. Войны укрупняются для того, чтобы исчезнуть навсегда.

Фото: РИА «Новости»

Исторические циклы По словам Кваши, методы его прогноза складываются из исторических циклов. Каждые 24 года в истории современной России наступает мирное время. Сначала политический период — передел власти, потом период для экономических реформ. Далее — 12 лет — так называемое время воевать. Первый такой период пришелся на 1905–1917 годы, когда страна неожиданно вышла из войны, находясь на пороге победы. Ровно через 24 года начался новый этап — с 1941 по 1953 год, включавший Великую Отечественную и Корейскую войну, пояснил Кваша. Следующая 24-летняя веха — 1979–1989 годы — это афганский конфликт. Нынешний цикл, начавшийся в 2013 году, по этой логике должен завершиться в 2025-м, что означает скорое окончание военного периода, заключил эксперт.