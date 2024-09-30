Опытные политики могут иметь свою точку зрения на украинский конфликт, но Россия исходит из достижения целей специальной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».

Официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича о том, что конфликт на Украине якобы будет длиться не менее 10 лет.

«Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», — подчеркнул Песков.

По словам Вучича, украинский конфликт завершится по корейскому сценарию. Сербский лидер считает, что США продолжат использовать Украину ради нанесения ущерба России. Однако американцы недооценили эффективность российском экономики и армии.