Сегодня 14:00 Где мы свернули не туда? Зеленского наградили за «вклад в развитие человечества» Публицист Белов: жюри премии Golden Plate Award не ошиблось, наградив Зеленского 0 0 0 Фото: Michael Kappeler/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Информационно-политтехнологическое турне главы киевского режима по Соединенным Штатам Америки продолжается. Посетив завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, прежде чем представить Джо Байдену «план победы», Зеленский почтил своим присутствием церемонию вручения награды Американской академии достижений. Она известна как The Golden Plate Award, то есть «Золотая тарелка», где президенту Украины соответствующую посуду и вручили.

Эту «академию» (банальное НКО, не имеющее к науке или хотя бы искусству никакого отношения) в свое время организовал штатный фотограф журналов Sports Illustrated и LIFE Брайан Рейнольдс, решивший в 1961 году собрать в одном месте всех героев своих фоторепортажей. С тех пор «академиками» стали Михаил Горбачев, Рональд Рейган, Колин Пауэлл, Билл Клинтон и Барак Обама, Шимон Перес, жена Мартина Лютера Кинга — Коретта Скотт Кинг, Джефф Безос и Билл Гейтс, Вупи Голдберг, Опра Уинфри, Стивен Спилберг, Клинт Иствуд, Мохаммед Али и другие. Компашка как на подбор, за исключением пары имен, на остальных просто пробы негде ставить — негодяй на негодяе. Так что, положа руку на сердце, стоит признать, что подобной награды Зеленский вполне достоин, тут спору нет.

И когда сам чествуемый решил пошутить, мол, Путину американской «золотой тарелки» никогда не видать, пролагаю, каждый в России тут же перекрестился — свят, свят, свят!

Все же один вопрос у меня остался. Что же это за вклад такой в развитие человечества внес Зеленский, что его непременно надо было отметить? Отказался принести мир на землю своей страны? Обманул ожидания 73% украинцев, отдавших ему свои голоса? Спровоцировал полномасштабный военный конфликт с гораздо более сильным соседом, чем поставил украинское государство на грань полного уничтожения? Угробил несколько сотен тысяч соотечественников и заставил миллионы бежать за пределы родины? Узурпировал власть, отказавшись от демократических выборов, и превратил украинцев в крепостных, отправляя их сотнями на убой?

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

Он даже в своей речи на церемонии говорил о том, что приехал к руководству США согласовывать «план победы», читай: продолжения бойны, смысл которого сводится к банальному, но крайне опасному разрешению бить западными дальнобойными ракетами по территории России. Что-то я не вижу здесь пользы для человечества и его развития, ровным счетом никакой. Но, быть может, дело во мне самом, в моей в корне неверной трактовке этого понятия — «человечество»? А ведь Зеленский сам дал нам подсказку, завершив свой пафосный спич классическим «God bless America».

Вот кому война точно на руку — так это США. За пределами их территории американские политики людей обычно не замечают, только неодушевленный ресурс и сопутствующие потери. Так что, видимо, организаторы церемонии не ошиблись.

Ошиблись мы — все остальные, то самое неамериканское человечество, однажды свернув куда-то не туда и позволив отдельно взятой даже не стране, а группе людей, определять судьбы всех и каждого, вплоть до того, жить нам или умереть. Пора с этим заканчивать. Собственно, именно этим мы сейчас и занимаемся.