Залог за «токсичного» Ермака не успели внести в Верховный суд Украины Депутат Железняк: залог за Ермака собрали, но не успели внести на счет ВАКС

Деньги для залога за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака собрали под давлением Владимира Зеленского, но не успели их внести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины. С этим возникли сложности, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По словам народного избранника, деньги для залога искали «всем миром» под давлением Зеленского, президент Украины лично поставил такую задачу и обозначил ее как «максимально государственную». Всю сумму собрали еще в пятницу, но не успели перевести в ВАКС. «Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от „блатных и нищих“… С миру по копейке вчера же собрали 140 миллионов гривен, но не успели же забросить на счет ВАКС», — написал Железняк.

Банки заверяли, что «все будет хорошо», но в дело вмешалась государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг). Всем банкам направили уведомление, что всем, кто нарушит правила по залогам, не поздоровится, поэтому необходимо проверить все источники перевода денег. «Комичность ситуации заключается в том, что руководство Госфинмониторинга назначал лично Ермак», — добавил Железняк. Внесение залога также осложнилось «токсичностью персонажа»: из-за правил Госфинмониторинга люди должны внести средства лично от себя как залог.

Поэтому они отказываются. Из-за очевидной токсичности персонажа. Ярослав Железняк депутат Верховной рады

Зеленскому и исполнителям его воли пришлось срочно искать людей, кто может легально внести хоть какую-то сумму. За помощью обратились даже к голливудскому актеру Шону Пенну. Железняк заявил, что соратники президента звонили артисту с просьбой выручить «его украинского друга». Якобы Пенн даже пообещал перевести средства, однако деньги от «американского друга Ермака» так и не поступили. Депутат сыронизировал, что если бы объявили сбор за то, чтобы Ермак оставался в СИЗО, то без проблем собрали бы сумму большую, чем объявленный залог. Ермаку предъявили обвинение по делу об отмывании 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Суд отправил его под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.