Депутат Рады сообщил, что деньги на залог для Ермака просили даже у Шона Пенна

Деньги на залог для бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака пытались найти даже через американского актера Шона Пенна. Об этом в телеграм-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Говорят, сегодня в поисках легальных денег на залог для Ермака в отчаянии решили позвонить голливудскому актеру Шону Пенну», — написал он.

По словам Железняка, окружение Ермака якобы связалось с актером и сообщило, что «его украинский друг» оказался в тяжелой ситуации и нуждается в помощи. Депутат утверждает, что Пенн пообещал поручить своему финансовому менеджеру помочь, однако в итоге средства на залог так и не поступили.

Источник этой информации Железняк не уточнил.

Ермаку предъявили обвинение по делу об отмывании 460 миллионов гривен — около 10,5 миллиона долларов — при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Суд отправил его под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен — примерно 3,1 миллиона долларов.