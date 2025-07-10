Сегодня 23:55 Российский след или внутренняя грызня? За что в Киеве убили полковника СБУ Экс-нардеп Мосийчук: убийство полковника СБУ Воронича произошло у его дома 0 0 0 Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Украинское общество

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В Голосеевском районе Киева утром 10 июля развернулась сцена из боевика. Человек в балаклаве застрелил высокопоставленного полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Как произошло преступление и почему в нем увидели российский след, разобрался 360.ru.

Убийство полковника СБУ в Киеве 10 июля Мужчина в черной футболке и шортах заранее устроился между припаркованными автомобилями во дворе дома так, чтобы видеть подъезд. Когда полковник вышел с чемоданом и пакетом в руках, убийца надел балаклаву, подошел к нему и возле будки охраны произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову. Офицер умер на месте, а убийца скрылся.

Фото: Нацполиция Украины / Telegram

Приехавшая на место следственно-оперативная группа не нашла гильз. Из-за этого возникло предположение, что преступник использовал пистолет с глушителем и гильзоулавливателем. Из свидетелей — случайная прохожая. Кроме того, преступление попало на запись камеры наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье 348 УК Украины («Убийство сотрудника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей»). Нацполиция разослала ориентировку на двух подозреваемых — неизвестного мужчину и некую Нармин Гулиеву 1991 года рождения. Кто такой Иван Воронич из СБУ Нацполиция Украины подтвердила факт убийства, не назвав имени покойного. Его рассекретил бывший разведчик, офицер «Азова»* Роман Червинский. «Сегодня произошла потеря лично для меня и многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер полковник Воронич Иван Иванович. <…> Вражеский киллер выполнил свою грязную работу», — заявил он в соцсетях.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

До контрразведки Воронич служил в отделе защиты национальной государственности управления СБУ во Львовской области, сообщил в соцсетях бывший нардеп Юрий Михальчишин. После Майдана полковник одним из первых отправился в Донбасс, а с ноября 2024 года работал старшим оперативным сотрудником первого отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ. Убийство полковника СБУ Воронича: версии Почти сразу возникли версии о причастности России к убийству полковника СБУ в связи с его служебными «заслугами». Червинский заявил, что Воронич действовал против России с 2014 года и стал основоположником направления в СБУ, которое «создает много проблем» для россиян. К тому же околовоенные паблики заявили, что именно он отвечал за проведение диверсий и терактов на российской территории. Однако бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук**, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, предостерег от поспешных выводов. Он призвал обратить внимание на доходы и внеслужебную деятельность убитого. Экс-нардеп подтвердил, что Воронич имел отношение к контрразведке, но не в настоящее время — он давно ушел на покой, став обычным бойцом спецподразделения СБУ «Альфа».

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Версия вторая — не русская, а внутренняя некая грызня и перераспределение. <…> Зачистка свидетеля. Он много знал и за это его могли убрать. Здесь нужно покопаться. Может быть, учитывая специфику выполнения задач департаментом контрразведки во времена руководства Червинского многое мог знать, многое. Ну и, конечно, нельзя отвергать бытовуху, личные мотивы, что кто-то ему за что-то отомстил», — сказал Мосийчук**. По его мнению, если подтвердится версия о российском участии, украинскому руководству придется задуматься о своей безопасности, ведь подобного еще не случалось, несмотря на заявления пропаганды — Россия не проводила таких операций на территории Украины. Мосийчук** напомнил, что Воронича застрелили возле ведомственного дома, где живут сотрудники СБУ, но там нет ни забора, ни пропускной системы. К тому же окажется, что спецслужбы упустили готовившиеся покушение, и подобное может повториться. * Запрещенная в России террористическая организация. ** Внесен в России в список террористов и экстремистов.