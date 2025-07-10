Полковника СБУ застрелили в Киеве

В центре Киева расстреляли занимавшегося диверсиями в России полковника СБУ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Журналисты сообщили, что речь идет об Иване Ворониче. Убийство произошло около 9 утра по местному времени. Неизвестный мужчина подбежал к 50-летнему украинскому военнослужащему и совершил пять выстрелов из пистолета с глушителем.

От полученных ранений полковник погиб на месте.

Народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале добавил, что это произошло в Голосеевском районе Киева, но не уточнил, о каком именно полковнике идет речь. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Иван Воронич работал на посту старшего оперативного сотрудника первого отдела 16-го управления ЦСО.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.