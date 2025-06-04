Кремль подтвердил атаку украинских боевиков на Крымский мост

Украинские боевики не оставили попыток атаковать объекты мирной инфраструктуры, но Россия приняла все меры предосторожности. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение о попытке подрыва опоры Крымского моста.

Он подчеркнул, что взрыв произошел, но не привел ни к каким повреждениям.

«Взрыв действительно был. Ничего не повреждено. Мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать свои объекты атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности», — заявил Песков РИА «Новости».

О неудачной попытке украинских боевиков устроить диверсию около опор Крымского моста в минувший вторник, 3 июня, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он подчеркнул, что переправа находится в рабочем состоянии, все опоры находятся на месте. Крючков добавил, что мост построен из расчета устойчивости к землетрясениям с магнитудой девять.

Минтранс России заявил, что перекрытия движения транспорта по Крымскому мосту в минувший вторник, 3 июня, объявляли два раза, но к формированию пробок и крупных очередей эти ограничения не привели.