Кремль подтвердил атаку украинских боевиков на Крымский мост
Песков заявил об отсутствии повреждений Крымского моста после взрыва
Украинские боевики не оставили попыток атаковать объекты мирной инфраструктуры, но Россия приняла все меры предосторожности. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение о попытке подрыва опоры Крымского моста.
Он подчеркнул, что взрыв произошел, но не привел ни к каким повреждениям.
«Взрыв действительно был. Ничего не повреждено. Мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать свои объекты атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности», — заявил Песков РИА «Новости».
О неудачной попытке украинских боевиков устроить диверсию около опор Крымского моста в минувший вторник, 3 июня, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Он подчеркнул, что переправа находится в рабочем состоянии, все опоры находятся на месте. Крючков добавил, что мост построен из расчета устойчивости к землетрясениям с магнитудой девять.
Минтранс России заявил, что перекрытия движения транспорта по Крымскому мосту в минувший вторник, 3 июня, объявляли два раза, но к формированию пробок и крупных очередей эти ограничения не привели.