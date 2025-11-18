Вопрос нескольких дней. НАБУ готовит новый удар, на этот раз — по ВПК, ждут только Умерова
Политолог Станкевич объяснил, почему Умеров может не вернуться на Украину
Раскрытие коррупционных схем в «Энергоатоме» с так называемыми «шлагбаумом» и «прачечной» по отмыву денег было только началом гораздо более масштабной кампании НАБУ и САП. Следующий удар антикоррупционные структуры нанесут по оборонной сфере страны: подготовка к этому уже вовсю идет. Остается лишь дождаться возвращения в республику секретаря СНБО Рустема Умерова.
«Скоро его не будет, этого Наполеона»
Одним из информаторов Национального антикоррупционного бюро Украины местные СМИ считают находящегося в СИЗО Игоря Коломойского, который вместе с другими обиженными Зеленским оппозиционными фигурами (в том числе экс-президентом Петром Порошенко) летом образовали ситуативную коалицию против президента Украины.
По данным издания «Страна», именно Коломойскому была отведена особая роль в раскрутке дела против соратника Зеленского Тимура Миндича. На днях бизнесмен во время заседания суда по своему уголовному делу заявил, что президента республики ждет скорая отставка.
«Скоро его не будет, этого Наполеона», — сказал Коломойский.
Отдельно он прошелся по Миндичу, заявив, что тот никак не мог организовать коррупционную схему такого масштаба и вообще он «дурак» и «черт».
«Бедный Тимурчик (Миндич), попал. Ну это только начало. Шефир (экс-помощник Зеленского) появился, из общака за Чернышева (вице-премьер-министр Украины) заплатит залог. Кстати, в Италии общак — это один из признаков мафии. <…> Он (Миндич) идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт», — заявил олигарх.
Как бы то ни было, но Миндич заблаговременно скрылся из республики всего за несколько часов до того, как к нему нагрянули детективы НАБУ. Причем покинул страну так, словно ехал на плановый уикенд. По информации одного из украинских Telegram-каналов, он пересек границу на VIP-такси львовского сервиса «ТаймЛюкс», в Mercedes-Benz S 350, принадлежащем владельцу компании.
По последним данным, бизнесмен находится в Израиле. Организатором коррупционной схемы в «Энергоатоме» считают именно его, но установлены и другие участники. На пленках НАБУ (а их за 15 месяцев расследования скопилось очень много) есть и голос Зеленского, и голос Умерова, который, вполне возможно, как и Миндич, решит не возвращаться на Украину из заграничной командировки.
Осталось дождаться Умерова
Слова Коломойского о том, что события сейчас — это только начало, действительно правдивы. НАБУ и САП, очевидно, не собираются останавливаться, плюс они установили, что Миндич вмешивался не только в работу отрасли энергетики, но и в оборонную сферу.
«Сейчас основной удар был по энергетике. И по „Энергоатому“, и в целом по энергетике. А следующий удар — это раскрытие коррупции в Минобороны и военно-промышленном комплексе. Он готовится, его нанесение — это вопрос нескольких дней», — заявил в беседе с 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.
Ждут возвращения главного героя — Рустема Умерова. Он пока за рубежом. А дальше будет удар по ВПК и оборонке. И это, собственно, резко ускорит все дальнейшие события, связанные с транзитом власти.
Сергей Станкевич
При этом политолог не исключил, что секретарь СНБО, ранее бывший министром обороны, может не вернуться в республику. Вокруг его приезда идет сложная закулисная игра: Умерова пытаются заманивать, убеждать, что его защитят, но он обоснованно сомневается.
«Думаю, с учетом того, что вся его семья, все его деньги и все его будущее в Америке, он все-таки предпочтет там остаться. В этом случае он заключит сделку со следствием, с ФБР и много чего серьезного ему расскажет. В общем-то, эгоистически рассуждая, для него это лучший выбор», — добавил Станкевич.
Что до перспектив Зеленского, продолжил политолог, Европа еще может пытаться отделяться от коррупционного спрута, но такой план можно считать обреченным на провал.
«Потому что ситуация зашла так далеко и разоблачения настолько серьезны, что назад их отыграть просто невозможно. То есть сейчас оставить Зеленского править как ни в чем не бывало категорически нельзя: ему нельзя давать деньги, оружие, что угодно с ним подписывать», — подчеркнул он.
Вместе с тем, по словам Станкевича, делать прогнозы о том, когда именно президент Украины останется не у дел, преждевременно.
«Сроки не стоит указывать, потому что есть возможности для торможения. Но вполне вероятно, что с тем же американо-британским тандемом Зеленский все-таки пойдет на сделку, обменяет свою добровольную отставку на какой-то пакет с гарантиями личной и семейной безопасности», — не исключил аналитик.