Допрос Умерова взорвет Украину, как бомба: почему секретарь СНБО стал угрозой для Банковой

На фоне крупнейшего коррупционного скандала на Украине одной из главных интриг остается вопрос о возвращении в республику секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который тоже замешан в деле Тимура Миндича. В СНБО обещают, что их руководитель вернется 20 ноября, однако есть прогнозы о том, что, скорее всего, этого не случится: ведь если сбежал Миндич, почему бы не сбежать и Умерову?

Слухи о бегстве Умерова В начале прошлой недели, когда НАБУ заявило о завершении масштабной операции «Мидас» и провело десятки обысков, Умеров улетел в Турцию. Во вторник, 11 ноября, он сообщил, что прибыл в Стамбул с целью разблокировки процесса обмена военнопленными с Россией. Тогда же он сообщил, что в ближайшие дни у него запланировано несколько встреч и домой вернуться пока не получается — плотный рабочий график, все дела. Может быть, кто-то и поверил бы этому оправданию, да подвели неприятные публикации о том, что на самом деле Умеров струсил.

Так, Telegram-канал Clash Report писал, что он не хочет прилетать обратно и якобы лично уведомил об этом Зеленского. Параллельно слухи о секретаре СНБО публиковал нардеп Алексей Гончаренко, по словам которого, официальная командировка у него должна была закончиться еще 16 ноября, однако все продлили до 20-го.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Вскоре, впрочем, Clash Report опроверг данные своих же инсайдеров и запостил новую информацию, что политик все-таки вернется.

Также опровержение слухов о том, что Умеров не вернется, публиковал Центр противодействия дезинформации СНБО. Там заявили, что их руководитель никуда не сбегал, а находится в командировке в США. И эта поездка была запланирована.

Интересно Минувшим летом в Сети появлялись данные о том, что у Умерова есть американское гражданство. Именно это, как утверждал экс-нардеп Игорь Мосийчук, стало причиной отказа экс-министру обороны в должности американского посла. Официальных доказательств этого пока нет, зато есть точная информация о том, что семья Умерова (по чудесному совпадению) давно живет в Штатах. Минувшим летом в Сети появлялись данные о том, что у Умерова есть американское гражданство. Именно это, как утверждал экс-нардеп Игорь Мосийчук, стало причиной отказа экс-министру обороны в должности американского посла. Официальных доказательств этого пока нет, зато есть точная информация о том, что семья Умерова (по чудесному совпадению) давно живет в Штатах.

Во время этого визита секретарь Совета нацбезопасности должен был провести рабочие встречи ради усиления международной поддержки Украины. Кроме того, Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством республики, добавили представители центра. Как связаны Умеров и Миндич

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, друг и соратник Зеленского, бизнесмен и совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич оказывал влияние на бывших глав министерств обороны и энергетики, вмешиваясь в работу этих отраслей. Умеров, как известно, был министром обороны республики в 2023–2025 годах. Сам он подозрения в свой адрес считает безосновательными.

Фото: Serhii Chuzavkov / www.globallookpress.com

Политолог Владимир Жарихин в беседе с Lenta. ru выразил уверенность, что Умеров вполне может не вернуться на Украину из страха перед допросами и следственными действиями. Миндич, напомнил он, заблаговременно сбежал из республики, а чем, спрашивается, секретарь СНБО хуже? «Явно идет политическая борьба, и в ней все средства хороши, в том числе распространение фейковой информации. Борьба идет и вокруг Зеленского, и в его окружении: в конце концов, история о бегстве „кошелька“ президента — бизнесмена Тимура Миндича, ставшего фигурантом дела о коррупции, — оказалась правдой. Почему бы и Умерову не сбежать?» — пояснил Жарихин. Помимо этого, продолжил эксперт, вбросы о побеге Умерова также могут быть результатом работы кампании по дискредитации Зеленского и его команды. Над этой задачей усиленно работают оппозиционные силы в республике.

Фото: НАБУ

Источники украинских каналов, освещающих внутриполитическую ситуацию в стране, при этом не исключают, что Умерова не тронут, а в отставку отправят нынешнего министра обороны Дениса Шмыгаля, поскольку он «не устраивает западное лобби». «На его (Шмыгаля, — прим. ред.) место поставят кого-то от спонсоров. Также секретарь СНБО Умеров полностью лег под офисных и Ермака, что не устраивает спонсоров, которые хотят подмять под себя СНБО (иметь влияние и информацию оттуда)», — заявил собеседник киевского канала «Легитимный». По его прогнозу, при необходимости Умеров вполне может согласиться оставить свой пост, ведь деньгами он и так себя обеспечил до конца жизни. И не только себя, но и своих детей.

Слишком ценный свидетель для НАБУ Если Умеров вернется на Украину, Зеленского со 100-процентной вероятностью ожидает новый гигантский скандал, убежден кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. И с учетом этого есть больше оснований полагать, что политик либо опять продлит свою зарубежную командировку, либо будет отправлен в отставку еще до возвращения, а после затеряется где-то в Европе.

Фото: НАБУ

«Прежде всего его приезд невыгоден самому Зеленскому. Умеров — это очень ценный для НАБУ свидетель, обладающий информацией, которая может произвести эффект разорвавшейся бомбы. Если он въедет на территорию Украины, то, конечно, его будут допрашивать», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru. При этом Фельдман не согласился с гипотезой о том, что секретарь СНБО готов сам оставить этот пост. Пока, по его оценке, он демонстрирует скорее нежелание это делать, так как рассчитывает, что эта должность сможет оградить его от надвигающихся проблем. Личность преемника Умерова в Совете нацбезопасности, по словам эксперта, будет совершенно неважна. Как и его замена в переговорной группе с Россией. Все дело в том, что это будет чисто техническая фигура, абсолютно подконтрольная Зеленскому, Лондону и Брюсселю.

Фото: IMAGO/Christian Spicker / www.globallookpress.com

«На сегодняшний момент Украина уже не представляет собой парламентскую президентскую республику, где власть распределена между разными центрами силы и конкретная личность имеет какое-то значение. Это тоталитарная диктатура, где ключевые политические решения принимаются нелегитимным президентом», — подчеркнул политолог.

Так что Умеров там будет или какой-то другой человек — абсолютно неважно. Возможно, это будет кто-то из близких к офису президента, например, Кирилл Буданов, который сможет совмещать должности. Но это в порядке гипотезы, потому что здесь может оказаться любой самый неожиданный человек. Павел Фельдман

Кто заинтересован в деле Миндича Если Умеров все-таки даст показания, все сказанное им, естественно, очень скоро станет достоянием общественности, выразил уверенность Фельдман.

И это будут очень интересные истории, так как совершенно очевидно, что секретарь СНБО, пытаясь оправдать себя, будет называть имена людей, замешанных в коррупции, из ближайшего окружения Зеленского, причем связанных с европейскими бюрократами.

Фото: НАБУ

«Так что его возвращение, его физическое существование на сегодняшний момент представляет прямую угрозу офису президента. Нельзя списываться со счетов и такого варианта, что он вообще может исчезнуть чисто физически, чтобы такой ценный свидетель не попал в руки НАБУ и косвенно — через бюро — не оказался в зоне доступа Дональда Трампа», — не исключил эксперт. Ведь именно при нынешнем лидере США начали публиковать компромат на окружение президента Украины, хотя собирали все данные долго — еще при Байдене, когда в Вашингтоне заправляли демократы. «Создается впечатление, что Трамп как раз заинтересован в том, чтобы все эти позорные страницы украинской политики стали достоянием широкой общественности и мир увидел истинное лицо Зеленского», — заключил он.