Военный суд приговорил двух агентов спецслужб Украины к 19 и 25 годам заключения

Суд приговорил двух агентов украинских спецслужб к 19 и 25 годам лишения свободы за шпионаж и подготовку теракта. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России.

«В августе 2023 года пресечена деятельность двух агентов украинских спецслужб: гражданина Украины Заболотнего Олега Сергеевича, 1995 года рождения, и гражданина России Волги Максима Александровича, 1977 года рождения», — сообщили в ФСБ.

В 2022 году Заболотний прошел курс диверсионно-разведывательной подготовки в Харьковской области под руководством Главного управления разведки Министерства обороны Украины. После этого его направили в Россию. С мая 2023 года он собирал и передавал информацию о военных объектах и военнослужащих аэродрома «Балтимор» в Воронеже через мессенджеры Telegram и Signal по заданию украинских кураторов.

В январе 2023 года Волга через мессенджер Telegram связался с представителем спецслужб Украины. Это дало старт конфиденциальному сотрудничеству. По указанию куратора в августе того же года он забрал из тайника в Смоленской области и привез в Воронеж огнестрельное оружие, боеприпасы, более 10 килограммов взрывчатки и электродетонаторы, предназначенные для Заболотнего. Из них последний собрал взрывное устройство. Он рассчитывал заложить его в подъезде, чтобы убить высокопоставленного военного.

«Решением 2-го Западного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемых деяниях и приговорены: Заболотный — к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в размере один миллион рублей, Волга — к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в размере 900 тысяч рублей», — сообщили в ЦОС.

Ранее сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. По заданию своих кураторов он спрятал боеприпасы в Крыму, а также передавал сведения о перемещении военных грузов через железнодорожную станцию Джанкой.