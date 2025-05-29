Мужчина в Крыму по указке украинских кураторов организовал схрон с оружием

Сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность мужчины, работавшего на украинские спецслужбы. По заданию кураторов он сделал схрон с боеприпасами в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что житель города Джанкоя, 1965 года рождения, являясь гражданином России и Украины, по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу сведений, раскрывающих данные о формировании и перемещении военных грузов, следующих через железнодорожную станцию Джанкой в зону СВО», — заявили в ведомстве.

Кроме того, он организовал схрон с боеприпасами. Мужчина полностью признал вину и указал местонахождение тайника. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима и выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Ранее собиравшую деньги для украинской армии девушку-волонтера арестовали в Белгороде. Против нее возбудили уголовное дело о госизмене.