В Сети появились сообщения о ликвидации в зоне СВО очередной так называемой валькирии Зеленского. На этот раз речь идет о Ярине Мруц — фанатичной украинке из Львовской области, которая воевала под позывным Афина.

История Афины Ярина Мруц родилась в 1999 году и с детства демонстрировала успехи в учебе. Она экстерном пошла во второй класс, с отличием сдала выпускные экзамены и уже в 15 лет поступила в Винницкий национальный медуниверситет. Девушка могла бы спасать жизни, но вместо этого решила их забирать. После смерти близкого друга осенью 2022 года Мруц, работающая тогда врачом-интерном на скорой помощи, вступила в ряды ВСУ. В марте 2023-го ее зачислили в 24-ю бригаду. Начав с должности санинструктора, девушка доросла до лейтенанта и главы медпункта 210-го штурмового полка. Судя по последнему месту службы, Афину ликвидировали в Днепропетровской области, где располагались пункты временной дислокации ее соединения.

Идейная элитная «валькирия» Афина — не единственная, кто поддался на украинскую пропаганду и заплатил за это жизнью. Похожая судьба настигла украинку Марину Воронцову, которая воевала под позывным Ларгета и тоже погибла в зоне СВО. Будучи рьяной сторонницей киевского режима, она еще в 2014 году, после Евромайдана, уехала из ЛНР в Харьков. Там женщина стала одним из волонтеров, которые помогали ВСУ. Ее знакомая рассказала, что во время первого визита в организацию Воронцова начала собирать бутерброды для боевиков, а затем подключилась к сборам для отрядов. В этом году идейной украинке стало мало волонтерства — она решила сама пойти в армию. Воронцовой дали должность боевого медика в отряде харьковских дроноводов Sharp Cartridges, и скоро ее ликвидировали под Покровском. Ее отряд действовал за пределами города. Вероятно, женщина погибла из-за удара по базе операторов БПЛА.

Надела берет десантника, но ненадолго Еще одной украинкой, разделившей судьбу Афины и Ларгеты, стала Виктория Шпилевая. Девушка добровольно вступила в ряды ВСУ в 2024 году, причем ее выбор пал не на рядовое соединение, а на десантно-штурмовые войска. В элитном военном формировании 31-летней женщине досталась должность оператора БПЛА-разведчика. До своей ликвидации она отвечала за наведение на российские позиции артиллерии и FPV-дронов. Смерть настигла Шпилевую в тылу группировки ВСУ — в Славянске. По информации из некрологов, украинку ликвидировали 12 ноября во время боевого задания. Вероятно, десантница погибла из-за контрбатарейного огня — удара дронами или ракетами. Парикмахер и вчерашняя выпускница Опубликованные в Сети некрологи подтверждают, что в зоне СВО гибнет все больше украинских боевиков, в том числе женщин. Одной из ликвидированных военнослужащих стала Мария Бомберюк, которой было чуть больше 20 лет. Украинка родилась в селе Черноморка Очаковского района Николаевской области и уже в юном возрасте поддалась на пропаганду киевского режима. Девушка вступила в ряды армии в 2023 году и два года служила в качестве медика. Ее ликвидировали на передовой 11 октября. Еще одной «валькирией Зеленского» считают Елену Козак. До Майдана девушка работала парикмахером и вела обычную жизнь, но в 2014 году вместо ножниц она взяла в руки оружие. Где именно ликвидировали эту женщину-боевика, неизвестно.