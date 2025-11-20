«Устроят ДТП или инфаркт»: почему Миндичгейт может неожиданно убить Ермака

Совсем недавно после короткой летней войны СБУ и НАБУ в медиапространстве появлялись предположения о том, что Владимир Зеленский, если его прижмут посильнее, уволит всемогущего главу своего офиса. Поверить в эти гипотезы тогда было сложно, но теперь — вполне. Последние события в республике показывают, что кресло под Андреем Ермаком не то что шатается, а ходит ходуном. Более того, есть версии, что его могут не просто уволить, а физически устранить.

Ермак для Зеленского — «рука Господня» О недовольстве Ермаком на Украине много начали говорить только в ноябре, когда НАБУ принялось публиковать итоги своего 15-месячного расследования о гигантских хищениях в «Энергоатоме» и другие любопытные данные о нарушениях в том числе в сфере оборонных закупок. Однако на самом деле позиции серого кардинала сильно ухудшились еще в июле, когда он решил прижать Национальное антикоррупционное бюро и натравил на детективов Службу безопасности Украины.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Когда над страной нависла угроза третьего Майдана, а Запад начал недвусмысленно намекать, что так, вообще-то, дела не делаются, Зеленский дал заднюю.

Он отозвал одиозный проект, который должен был лишить независимости НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а Ермака просто простил. Хотя тогда одной из самых обсуждаемых тем, как и сейчас, была его работа в ОП. Украинский блогер Анатолий Шарий после такой развязки заявил, что президент, судя по всему, этого персонажа будет держать рядом с собой до самого конца.

Фото: НАБУ

«Зеленский практически уверен, что Ермак — это рука Господня. В этом его уверила и ворожка, к которой они регулярно ездили с Ермаком. Эту же гадалку гении привозили на квартиру Миндича», — писал он.

Интересно К слову, именно эту квартиру с золотым унитазом прослушивало НАБУ, а причиной слежки, как предполагали тогда СМИ, стал вывод через фирму Миндича миллионов долларов, выделенных на фортификации. Есть ли на записях бюро голос той самой «ворожки», которая дает наставления Зеленскому и Ермаку, пока неизвестно. К слову, именно эту квартиру с золотым унитазом прослушивало НАБУ, а причиной слежки, как предполагали тогда СМИ, стал вывод через фирму Миндича миллионов долларов, выделенных на фортификации. Есть ли на записях бюро голос той самой «ворожки», которая дает наставления Зеленскому и Ермаку, пока неизвестно.

В киевском Telegram-канале «Легитимный» в конце июля публиковали прогноз о том, что теперь на Западе точно начнут требовать от Зеленского снять главу его офиса.

Источники журналистов также предполагали, что на Ермака будут продолжаться медиаатаки — наподобие той, что устроила Financial Time, опубликовав статью о близких отношениях президента с Ермаком, их совместной жизни в бункере и зарядках бок о бок по утрам. «Ермак представляет угрозу, так как стал единоличным управляющим Украины — и это не особо подходит глобалистам. Никто не хочет усиления диктатуры, которую сейчас продвигает Ермак», — подчеркнул один из собеседников канала.

Фото: Volodymyr Tarasov / www.globallookpress.com

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в беседе с 360.ru тогда допускал, что Зеленский, действительно, может начать избавляться от главы своего офиса, если президент США Дональд Трамп даст ему прямое распоряжение. «Будет такая отмашка — он это сделает, потому что для него Ермак — важная фигура, но не определяющая. Все-таки Зеленский понимает, что его хозяин не Ермак», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru.

Все интересы Зеленского связаны с тем, чтобы сейчас сохранить себе жизнь, незаконно нажитые миллиарды и обеспечить безопасность на оставшиеся годы. Потому что, как ни странно, человек, который погубил миллионы жизней, хочет жить. Странно, но он хочет жить — и жить хорошо. Геннадий Подлесный

Замена Ермака на Маркарову Но наступила осень, появился Миндичгейт, и тут уже безо всяких медиаатак стало очевидно, в каком неудобном положении находится Ермак. Из этой точки, как полагают эксперты, для него есть два возможных пути, правда, выбрать самостоятельно он может только один. Итак, первый, на котором, может быть, остановятся глава ОП вместе с Зеленским, — это путь «тихого маневра», при котором Ермак формально лишается должности, но полностью контролирует фигуру, которая занимает его место.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Почему этот вариант считают вполне вероятным? Потому что Ермак, который сейчас, скорее всего, осознает свою токсичность, от рычагов власти отказываться все равно не готов. Да и президент республики тоже не хочет отрубать свою правую руку и отправлять в отставку человека, на котором выстроена вся вертикаль современной украинской власти. Одним из главных кандидатов на псевдоподмену Ермаку считают бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову. Ей добавляет очков то, что она уже интегрирована во властные круги в Штатах, но при этом дома не имеет никакого политического веса, команды и амбиций.

Так что для Банковой это очень удобный кадр для исполнения решений, которые будут принимать в других кабинетах.

Итого: у Ермака сохраняется власть, контроль над аппаратом офиса, силовиками, финансовыми потоками, а у Зеленского появляется шанс показать Западу, что он удовлетворяет требования партнеров, прислушивается к оппозиции и некоторым депутатам партии «Слуга народа», которая двигала его в президенты (там, как известно, все очень негладко).

Фото: The Presidential Office of Ukraine

Другой вопрос — проглотит ли Рада такую схему, плюс на Западе тоже легко могут сложить один плюс один и понять, что вся эта перезагрузка — весьма условная.

Интересно Что касается зреющего бунта в партии власти, то это не попытка драматизировать, а новая реальность: нардеп Федор Вениславский на днях прямо заявил СМИ, что Ермаку пора в отставку. Это высказывание произвело большое впечатление, потому что раньше о недовольстве происходящим среди «слуг народа» говорили только кулуарно, а тут нате, получите — подтверждение того, что внутри фракции есть большой запрос на уход Ермака или, иными словами, принесение его в «сакральную жертву», чтобы сбить волну негатива после Миндичгейта. Что касается зреющего бунта в партии власти, то это не попытка драматизировать, а новая реальность: нардеп Федор Вениславский на днях прямо заявил СМИ, что Ермаку пора в отставку. Это высказывание произвело большое впечатление, потому что раньше о недовольстве происходящим среди «слуг народа» говорили только кулуарно, а тут нате, получите — подтверждение того, что внутри фракции есть большой запрос на уход Ермака или, иными словами, принесение его в «сакральную жертву», чтобы сбить волну негатива после Миндичгейта.

Почему Ермака могут убить Но есть и второй путь, который предполагает физическое устранение главы офиса президента. Такой вариант в беседе с aif.ru допустил бывший депутат Рады Владимир Олейник. По его словам, сейчас для Зеленского ближе Ермака нет никого, но вместе с тем это очень опасный персонаж.

Фото: РИА «Новости»

«У него „кошельков“ было много, Ермак контролировал всех, на ком были деньги и недвижимость Зеленского. Ермак также владеет информацией о том, кто какие откаты получал, сколько получал сенатор Грэм, сколько получала Урсула фон дер Ляйен», — пояснил он. Кроме того, продолжил Олейник, у главы ОП есть рукописная тетрадь с черной бухгалтерией Украины — перечнем взяток и откатов на государственном уровне.

Один из моих источников, которому я доверяю, рассказывает о тетради, что ведется руководителем администрации Зеленского Андреем Ермаком, где записано, кто, куда и сколько передал. Подсчеты ведутся именно на бумаге, чтобы такую базу не могли взломать хакеры. Владимир Олейник

С учетом этого, по его прогнозу, руководителю офиса могут помочь отправиться на тот свет, чтобы компромат о коррупционных схемах высшего руководства республики и ее западных партнеров никуда не утек. «Поэтому если что-то и случится с Ермаком, то это будет инфаркт или ДТП, потому что он слишком много знает», — заявил Олейник. В украинских каналах появлялись слухи, что, мол, Зеленский все-таки решился и может уволить Ермака прямо в ближайшие дни. Источники The Economist в НАБУ и САП метко сравнивали нынешнюю ситуацию с операцией больного с пораженными конечностями. «Зеленского ждет день расплаты… Выбор невелик. Либо ему ампутируют ногу, либо инфекция распространяется по всему телу», — подчеркивают собеседники издания Новой сферой расследования антикоррупционных органов, предположительно, станет оборонный сектор. При этом инсайдеры The Economist не исключили, что некоторые обвиняемые могут пойти на сделку, раскрыв еще больше информации.