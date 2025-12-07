В Раде заявили, что жена Зеленского есть на пленках Миндича

Жена главы киевского режима Владимира Зеленского присутствует на записях прослушки переговоров окружения фигуранта дела о коррупции в энергосекторе страны Тимура Миндича. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — написал он.

Источники информации и какие-либо детали Дубинский раскрывать не стал.

Ранее стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также есть на пленках Миндича. По словам украинского народного депутата Ярослава Железняка, он фигурирует там под никнеймом Али-Баба.