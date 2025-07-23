Сегодня 15:15 Сырского назвали предателем после перевода денег в Москву. Главком воткнет нож в спину? 0 0 0 Фото: Oleksandr Syrskyi / www.globallookpress.com Украинское общество

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Новость о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перевел в Россию один миллион рублей на лечение отца взорвала украинских патриотов: Генерала 200 быстро обвинили в предательстве и не исключили, что он скоро воткнет республике нож в спину. Что известно о родственниках главкома — в материале 360.ru.

Отец Сырского болен: подробности Сырский возобновил контакты с родителями, когда узнал, что его отцу — 86-летнему Станиславу — стало хуже. С апреля этого года пенсионер борется с заболеванием головного мозга, обострившегося после перенесенной коронавирусной инфекции. Изначально Станислав лечился во Владимире, где проживает семья украинского главкома. Но врачи не смогли помочь пенсионеру. Тогда Генерал 200 отправил родителей на лечение и реабилитацию в Москву. «Месяц лечения отца главкому ВСУ обошелся в один миллион рублей — примерно столько он и перевел в Россию», — сообщил Telegram-канал Shot.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Может быть, он на нас работает» По словам депутата Госдумы Виктора Соболева, действия Сырского подтверждают, что Россия и Украина не братские народы, а один народ. Не помочь родителям главком ВСУ не может, даже несмотря на конфликт. Член комитета ГД по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru выразил уверенность, что отправленные Сырским средства дойдут до адресата. «Вот иногда бывает. Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — добавил парламентарий.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В свою очередь депутат Юрий Швыткин призвал выяснить, не спонсирует ли главком ВСУ терроризм на российской территории. «Не исключаю, что Сырский действительно родителям отправляет деньги как сын. Это вполне объяснимо с человеческой точки зрения. Однако, я думаю, что есть основания для проверки всех денежных переводов соответствующими органами», — сказал он в комментарии «Газете.Ru». На Украине после новостей о лечении отца Сырского в Москве началась истерика. «Украинские так называемые патриоты начинают поднимать волну, что помощь Сырского отцу — предательство. И, если он так себя ведет, значит, у него есть контакты со спецслужбами России, а это все игра — и в какой-то момент он ударит в спину украинским Вооруженным силам и так далее», — рассказал в беседе с Life.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Президент Владимир Зеленский в отношении Сырского пока молчит, хотя за любые контакты с Россией на Украине вводят санкции.

Но пока вот такая идет истерика. Причем там приводят еще ряд примеров, где есть двойное гражданство, в том числе России. Волна пошла активная со стороны патриотов. Владимир Олейник экс-депутат Верховной рады

Что сказал брат Сырского Брат Сырского Олег заявил, что его «родителей облили грязью». Так он ответил на вопрос журналистов о переводе в Россию денег на лечение отца. «Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю», — заявил Олег.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что известно о семье Александра Сырского Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Владимирской области. Он пошел по стопам отца и стал кадровым военным, отучившись в Московском высшем общевойсковом командном училище. После учебы Сырский отправился служить в Полтавскую область. Сын главкома ВСУ живет в Австралии. Там Сырский-младший окончил сиднейский вуз и остался на ПМЖ. Брат и родители военачальника живут во Владимире. Мать поет в хоре и ежегодно участвует в маршах «Бессмертного полка» — ее отец воевал с фашистами и в 1941 году погиб под Ленинградом. До известий об ухудшении состояния здоровья отца главком ВСУ долгие годы не общался с родственниками и вообще старался о них не упоминать. Сам Сырский получил прозвище Генерал 200 — по аналогии с условным кодом погибшего солдата. Нынешнего главкома ВСУ обвинили в ужасных потерях, которые понесла армия в дебальцевском котле в начале 2015 года. Во время спецоперации Сырский получил еще одно прозвище — Мясник. Так его стали называть за абсолютно бессмысленные потери ВСУ под Артемовском (Бахмутом).