Брат Сырского Олег заявил, что его родителей облили грязью из-за лечения отца

Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег заявил, что его «родителей грязью облили». Так он ответил на вопрос РИА «Новости» о сообщениях насчет перевода в Россию денег на лечение отца.

По данным журналистов, Сырский из Владимирской области. Там же проживали его родственники, включая брата.

Как отметил Telegram-канал Shot, глава ВСУ снова пообщался с родителями после новости о болезни отца. Сначала мужчина лечился во Владимире, но врачи там не смогли ему помочь. Тогда Александр Сырский отправил родственников в Московский регион на реабилитацию.

Месяц лечения отца обошелся главкому украинской армии в один миллион рублей, по данным журналистов. Именно такую сумму он перевел в Россию.

«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю», — сказал Олег Сырский в беседе с агентством.

Ранее стало известно, что брат главы ВСУ отказался от денег, переведенных родственником. Он отметил, что его семью считают врагами из-за родства с Александром Сырским.