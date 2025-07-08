На следующей неделе на Украине ожидается крупнейшая перестановка в правительстве. За предстоящими изменениями стоит глава офиса президента Андрей Ермак, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Ермак организует нынешние перестановки… он добивается укрепления контроля над правительством», — говорится в публикации.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Ермак хочет видеть на посту премьер-министра человека, полностью ему преданного.

«Поэтому он продвигает свою протеже, свою ученицу Юлию Свириденко», — добавила она.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня заявил, что офис президента Владимира Зеленского планирует сменить правительство и уволить Дениса Шмыгаля, нынешнего премьер-министра Украины. По его словам, наиболее вероятным кандидатом на пост премьера является Юлия Свириденко, первый вице-премьер и министр экономики Украины. Украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на источники, сообщило, что это решение может усилить влияние главы Офиса президента Андрея Ермака и отвлечь внимание от неудач ВСУ на фронте и проблем коррупции.

На пост посла Украины в США могут назначить Николая Точицкого, министра культуры и стратегических коммуникаций, или Игоря Жовкву, заместителя главы офиса Зеленского. Ранее эту должность занимала Оксана Маркарова сообщала газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что ВСУ несут катастрофические потери, но предпочитают скрывать их масштабы. Депутат добавила, что у Украины человеческих ресурсов, чтобы продолжать конфликт еще на протяжении 10 лет.