Сегодня 14:39 «Шаг» над пропастью. Последние дни Украины стали еще ближе Публицист Белов рассказал, зачем Нацбанк Украины откажется от копейки 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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На Украине предложили заменить «копейки» на «шаги» — именно так, по версии местных историков, называлась мелкая разменная монета времен короткого существования УНР (Украинская Народная Республика) в период Гражданской войны в России. На первый взгляд эта новость выглядит как скверный анекдот или чей-то не очень умелый фейк — какие, ей богу, шаги в ситуации, когда ВСУ бегут в Донбассе? Да так, что зачастую пятки сверкают.

Но нет, это в самом деле реальная инициатива, предложенная Национальным банком Украины (НБУ) с целью, как они говорят, восстановления исторической справедливости и дерусификации (куда ж без нее?). «Пришло время восстановить историческую справедливость и для денежной системы, очистить денежный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, украинское слово для определения мелких монет, — это „шаг“, — заявил в интервью нынешний глава НБУ Андрей Пышный. Можно было бы в очередной раз начать «плач Ярославны» о том, как тарасы, не помнящие родства, избавляются от любой связи с Россией — дело, конечно, привычное, но не больно продуктивное. А можно заглянуть чуть глубже и попытаться разобраться в причинах появления столь несвоевременной инициативы НБУ. Предлагаю пойти по второму пути.

Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency / Global Look Press

Начнем с того, что историчность шага — это не миф. Серебренная монета с таким называнием и стоимостью в три «деньги» действительно существовала XVII–XVIII веках на территории Речи Посполитой. Затем, уже в 1918 году, украинская Центральная рада, создававшая новое государство по принципу «лишь бы не как у москалей», предложила сделать шаг частью новой денежной системы. Впрочем, просуществовала она, как и сам «самостийная Украина», недолго — ровно до прихода большевиков.

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa

Поговаривают, что еще одной попыткой сделать «шаг» «прочь от Москвы» стала уже нынешняя инкарнация украинского государства. Но в 1992 году тогдашний президент Леонид Кравчук, одобрив гривну, оставил копейку в качестве компромиссного варианта. И вот опять. Чего ж это сейчас спокойно не сидится Нацбанку Украины? Ведь как-то ни восемь лет, с 2014-го по 2022-й, ни последние 2,5 года СВО русская копейка, берущая свое название от изображения Георгия Победоносца верхом на коне и с копьем в руках, никак не мешала украинской самостоятельности.

Все дело в том, что речь идет о монетах. Монетах, сделанных из металла (точнее, из сплава нескольких). Не драгоценного, разумеется, но все еще довольно дорогого. Операция по замене копейки на шаг мало того, что довольно трудоемкая, так она и весьма затратная: потребовала бы изъятия из украинского бюджета (и так дырявого) очень кругленькой суммы денег. Суммы, которую при должном мастерстве — а на Украине им, несомненно, обладают — можно было неплохо так распилить.

Причем, по аналогии с последними украинскими «нацпроектами» вроде дорог, стены на границе, военных укреплений и прочего, результат народу можно было бы и не предъявлять. Мол, были шаги, были, но затем как-то самоликвидировались.

Фото: Здание Национального банка Украины. Peter Seyfferth/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Как говорил в таких случаях Глеб Жеглов, «это ж Клондайк, Эльдорадо» — на подобной афере можно озолотиться на всю оставшуюся жизнь. А жить пан Пышный, судя по всему, собирается долго. В отличие от самой Украины, где возникновение подобных инициатив, отдающих какой-то сверхнаглостью, только усиливает ощущение приближения последних дней. Времени, когда все начнет рушиться и уже некому будет разбираться, на что (вернее, куда) ушли бюджетные деньги. Это не просто последний шаг перед падением в пропасть, а попытка сделать «шаг», находясь в процессе падения на самое дно.