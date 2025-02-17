Секретный план Трампа по удушению Украины. В Киеве началась паника после требований США

Требование Дональда Трампа о «возмещении» в размере 500 миллиардов долларов от Украины выходит далеко за рамки контроля США над важнейшими полезными ископаемыми страны. Оно охватывает все: от портов и инфраструктуры до нефти и газа, а также более крупной ресурсной базы — по данным The Telegraph, документ шокировал украинские власти и привел их в панику.

В распоряжении редакции оказался предварительный проект данного документа. Утверждается, что условия контракта равнозначны экономической колонизации Украины США на правовой основе. Они подразумевают бремя репараций, которые, по сути, украинская сторона выполнить будет просто не в состоянии. В документе говорится, что США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что «враждебные стороны конфликта не получат выгоду от восстановления Украины». Что входит в соглашение? Соглашение охватывает «экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины», включая «минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)». Такая формулировка оставляет США возможность потребовать фактически любые новые ресурсы от украинской стороны.

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency / Global Look Press

США будут забирать 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам» для будущей монетизации ресурсов. Предусмотрен и «залог на такие доходы» в пользу американской стороны. «Этот пункт означает „сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей“», — объяснил The Telegraph источник, близкий к переговорному процессу. Американская сторона получит практически полный контроль над большей частью сырьевой и ресурсной экономики Украины. Фонд «будет иметь исключительное право устанавливать метод, критерии отбора, условия и положения» всех будущих лицензий и проектов. The Telegraph допускает, что договор составили частные юристы, а не Госдепартамент или Министерство торговли США. Как Зеленский загнал себя в ловушку? Авторы публикации напоминают, что украинский президент Владимир Зеленский сам предложил США предоставить доступ к ресурсам. Как считают в редакции британской газеты, таким образом политик хотел привлечь американские компании для немедленной деятельности на Украине. Некоторые минеральные бассейны находятся вблизи линии фронта на востоке Украины. Зеленский «разыграл» опасность того, что стратегические запасы титана, вольфрама, урана, графита и редкоземельных металлов получит Россия.

Зеленский, вероятно, не ожидал, что столкнется с условиями, обычно налагаемыми на государства, побежденные в войне. Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году. The Telegraph

Если бы украинские власти приняли такой проект, то требования Трампа составили бы большую долю ВВП Украины, чем наложенные на Германию репарации по Версальскому договору после Первой Мировой войны. Согласно ему, Германия лишилась десятой части своих земель, потеряла контроль над значительной частью рейнского побережья и, кроме всего прочего, обязалась сократить армию до 100 тысяч человек.

Фото: РИА «Новости»

Почему Трамп требует «половину Украины» Британская газета напоминает, что Трамп ранее в беседе с американским телеканалом заявил, что Украина «по сути согласилась» передать 500 миллиардов долларов. «Они могут заключить сделку. Они могут не заключить сделку. Они могут стать русскими когда-нибудь, а могут и не стать. Но я хочу вернуть эти деньги», — таким образом Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста Fox News касательно договоренности с Украиной по ресурсам. Проект соглашения, согласно которому США получат половину всех запасов украинских полезных ископаемых, Зеленскому передали 12 февраля. Представитель администрации Трампа требовал немедленного подписания документа. Украинский президент отказался.

Фото: РИА «Новости»

Документ продолжили обсуждать уже на Мюнхенской конференции безопасности. По ее итогам Владимир Зеленский не согласился на предложение Трампа. Представитель украинской стороны на условиях анонимности рассказывал прессе, что Зеленский был ошеломлен масштабом требований Белого дома. Дональд Трамп еще в начале февраля заявил, что планирует заключить с властями Украины соглашение, по которому вся военная и финансовая помощь США этой стране будет напрямую связана с поставками американской стране украинских редкоземельных металлов. Он добавлял, что хочет получить таких ресурсов на сумму в 500 миллиардов долларов. Уже 17 февраля советник Трампа Уолц также заявил о необходимости возвращения вложенных в Украину американских средств.