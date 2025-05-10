Праздник, которого нет. Как отметили День Победы на Украине

На Украине 9 Мая отметили запретами и задержаниями за пилотки с красными звездами и песни Победы. В канун праздника изуродовали памятник герою Великой Отечественной войны, на возложение цветов пускали только по паспортам, а на депутата Рады написали донос за поздравление. Подробности — в материале 360.ru.

Какой праздник отмечали на Украине 9 мая День Победы на Украине — праздник, которого нет. Президент Владимир Зеленский отнял у жителей страны 9 Мая. И это предательство ему никогда не простят. Глава киевского режима в 2023 году подписал закон о переносе празднования. Теперь на Украине 8 мая считается государственным Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. А 9 мая — Днем Европы. Но люди отмечали юбилей Великой Победы всем запретам назло.

Фото: РИА «Новости»

По данным сервиса Google Trends, 9 Мая на первом месте стояли поисковые запросы, связанные с праздником. Пользователи искали открытки и поздравления с 80-летием Великой Победы, хотели посмотреть трансляцию парада в Москве.

Аресты на праздновании 9 Мая в Киеве В парке Славы в Киеве полиция задержала пенсионерку Галину Савченко, которая пришла возложить цветы. Правоохранителям не понравилась ее пилотка с красной звездой — символика запрещена на Украине.

Не буду снимать, звездочки и не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую [отправили]. Вы меня гоните! Я в полиции была шесть раз, и потом передо мной извиняются. Прощения просят. Галина Савченко жительница Киева

У Вечного огня в украинской столице другой киевлянке запретили включать песню «День Победы». Стражи порядка потребовали, чтобы она слушала такую музыку дома. Нескольких пенсионеров также задержали за исполнение песен военных лет. В Сети опубликовали видео, как полицейские в Киеве подходят к поющим и требуют «прекратить акцию».

Фото: РИА Новости, скрин видео

Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало проверку данных об арестах и запрете на празднование Дня Победы на Украине.

Как прошел День Победы в Одессе Несмотря на препоны со стороны украинских властей, люди в разных городах страны несли цветы к мемориалам героям Великой Отечественной войны. В Одессе жители хотели почтить память Неизвестного Матроса. Но монумент окружили полицейские, которые пропускали к нему только по паспорту.

Фото: РИА Новости, Соцсети

В ночь накануне праздника неизвестные сорвали табличку с памятника маршалу Родиону Малиновскому. Военачальник родился в Одессе и освободил город в Великую Отечественную войну.

В Раде взбесились из-за поздравления с Днем Победы Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала донос в Службу безопасности Украины на своего коллегу Максима Бужанского. Народный избранник посмел поздравить украинцев с Днем Победы. «Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал он. «Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют», — заключила Безуглая.