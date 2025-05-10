Управление верховного комиссара ООН по правам человека проверит информацию о запрете на празднование 80-летия Победы и арестах в Киеве 9 Мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата.

«Мы проверяем, есть ли информация у коллег, которой вы поделились», — заявили в УВКПЧ.

Украинское издание «Говорит великий Львов» в пятницу сообщило, что полицейские в Киеве задержали пенсионера, исполнявшего песни на русском языке возле мемориала Вечной Славы в центре города. Также в украинской столице задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы в городской парк Славы в пилотке с красной звездой.

Ранее советские и российские флаги, а также песня «День Победы» сильно смутили приехавшую с официальным визитом в Люксембург главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В итоге чиновница изменила первоначальный маршрут и пошла другой дорогой.