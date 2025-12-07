Последняя роль без повторного дубля: кто из украинских звезд сгинул в окопах ВСУ

До начала СВО карьера множества украинских звезд развивалась в России. Они смешили нас в КВН, заставляли переживать истории в детективных сериалах, открывали мир в шоу о путешествиях. Их имена и лица стали частью российского культурного пространства. Однако после февраля 2022 года эти знаменитости сделали выбор, который навсегда изменил их судьбы и привел к трагическому финалу: вступили в ВСУ и взяли в руки оружие. И жизнь, в отличие от сценария, не дала им второго дубля.

Актерский десант со съемочной площадки Десятки актеров, родившихся на Украине, но активно снимавшихся в России, в 2022-м сменили грим на камуфляж, чем шокировали даже самых преданных поклонников. Одним из первых военную форму надел Василий Кухарский, запомнившийся по ролям в «Ментовских войнах» и «Возвращении Мухтара». Он вступил в ВСУ добровольно. Спустя год, в декабре 2023-го, 42-летний актер погиб в зоне боевых действий. Почти одновременно на фронте оборвалась и жизнь Андрея Павленко, коллеги Кухарского по многочисленным проектам. Играя на экране военных и оперативников, он, видимо, решил примерить образ в реальности. После нескольких ранений и контузий актер, известный по сериалам «Русское лекарство» и «Ялта-45», также погиб.

Фото: Википедия/kino-teatr.ru

Комики и ведущие: злая шутка судьбы Не менее печальные примеры есть и в мире юмора. Максим Нелипа, ветеран КВН, капитан команды «Ковбои политеха» и создатель «Дизель-шоу», мог бы остаться цел. У него был шанс покинуть Украину и перебраться за границу. Но он выбрал другой путь: сперва Максим служил в охране стратегических объектов, затем — в военной разведке, где стал командиром взвода. В мае 2025 года пришло известие о его гибели. Еще одной потерей среди медийных украинцев оказался Василий Хомко — один из создателей знаменитого шоу о путешествиях «Орел и решка». Шоумен, показывавший публике красоту стран мира, стал добровольцем ВСУ в марте 2022-го. Обстоятельства его смерти до конца неясны до сих пор. Он несколько месяцев числился пропавшим без вести, после чего в декабре 2025 года семья получила официальное подтверждение гибели.

Фото: Соцсети

Молодые и перспективные: прерванные роли Боевые действия не пощадили и молодых актеров, чья карьера только набирала обороты. Алексей Хильский, знакомый зрителям по эпизодической, но запоминающейся роли в сериале «Нюхач», также отправился сражаться против россиян добровольцем. В августе 2023 года он получил смертельное ранение на передовой. Артисту было 35 лет. Юрий Фелипенко, актер из «Возвращения Мухтара», пытался минимизировать риски, став оператором беспилотника в одном из украинских батальонов. Однако это его не спасло. Летом 2025 года 32-летнего артиста ликвидировали в результате удара по командному пункту его подразделения. Истории погибших в зоне СВО украинских звезд — печальный парадокс. Они достигли успеха в сфере, которая призвана объединять, создавать общие культурные коды и вызывать искренние эмоции. Однако, сделав выбор, они обменяли творческое будущее на участие в братоубийственном конфликте, развязанном киевским режимом.