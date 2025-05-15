Украинский актер Максим Нелипа погиб в зоне СВО

В зоне специальной операции погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа. Он участвовал в боях на стороне ВСУ, сообщило местное издание «Страна.ua».
Жена боевика рассказала, что его ликвидировали 12 мая во время выполнения боевого задания. Другие детали произошедшего не разглашались.
Известно, что Нелипа участвовал в конфликте с марта 2022 года.
Осужденный боевик, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис ранее рассказал, что натовские инструкторы обучали украинских военных еще до начала спецоперации. Тренировки проводили поэтапно по утвержденному графику. С 2020 года украинские бойцы стали переходить на стандарты НАТО.
Семья Жариковых из Павловского Посада отметила 55-летие совместной жизни
Семья из Набережных Челнов назвала сына Мир-Святомир-Владимир в честь Путина
Песков опроверг вероятность присутствия Путина на переговорах в Турции
Полковника МВД задержали в Челябинской области за взятки
Мособлдума приняла закон о фиксированных штрафах за произрастание борщевика
Победителя конкурса бизнес-идей определили в Павловском Посаде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте