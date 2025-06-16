Стали известны детали гибели известного украинского актера в зоне СВО

Российские военные в зоне спецоперации ударом дрона ликвидировали воевавшего в составе подразделений ВСУ актера из сериала «Возвращение Мухтара» Юрия Фелипенко. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

По его словам, Фелипенко погиб в результате прилета ударного дрона по командному пункту батальона ВСУ.

«Фелипенко служил в батальоне ударных БПЛА „Ахиллес“ 92-го отдельного штурмового батальона», — уточнил Рогов.

Председатель координационного совета добавил, что Фелипенко родом из Запорожья. Актер снялся в российских сериалах «Возвращение Мухтара-9», «Личное дело», «Отдел 44», играл в театре и украинских сериалах, отметил RT.

Ранее в зоне СВО также погиб один из сильнейших спортсменов Украины, чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Его мобилизовали в ВСУ осенью 2023 года.