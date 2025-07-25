Украинский Майдан. Серия третья. Видимо, последняя

Владимир Зеленский сдал назад. Фраер. Вчера он провел встречу с журналистами, срочно организованную офисом президента, чтобы хоть как-то притушить пожар нового Майдана, разгорающийся прямо сейчас на улицах украинских городов. Маленький диктатор лепетал об «уважении мнения общества» и нормальной реакции людей, вышедших на протесты, если им что-то не нравится.

Надо же, а ведь еще каких-нибудь пару дней тому назад всех недовольных власти называли агентами Кремля и обещали сгноить в тюрьме. «Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально — реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы правильно услышали, отреагировали. Мы отреагировали. <…> Если из-за некоторых изменений, предложенных законодателями, есть риск утраты независимости антикоррупционных органов — эти риски нужно устранить», — прохрипел недопрезидент Украины. Ранее стало известно, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект, запрещающий генпрокурору давать указания НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Таким образом он восстановил все процессуальные полномочия и гарантии независимости обеих структур.

Фото: Handout/Ukrainian Presidential / www.globallookpress.com

Вот только, похоже, такой подход уже не сработает. Так же как не сработал с Януковичем, в спешном порядке отменившим «диктаторские» (на самом деле нет) законы от 16 января 2014 года под давлением требований Майдана.

Напротив, это только раззадорило мятежников, почувствовавших «запах крови»: если власть гнется и отступает, значит, ее можно прогнуть окончательно.

Именно об этом накануне написало украинское издание «Страна.ua», назвав нынешнюю позицию Зеленского «уязвимой» и рассказав о якобы начале реализации плана по его свержению, состоящего из трех этапов. Первый: добиться от Зе-режима полного восстановления полномочий НАБУ и САП. Это уже можно считать выполненным.

Фото: Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Второй: потребовать отставки наиболее одиозных фигур в его окружении. Прежде всего всесильного (видимо, все же нет) серого кардинала Украины, главу ОП Андрея Ермака. Это будет сложно, поскольку он де-факто и есть сам режим, о чем, кстати, накануне писала даже британская Financial Times. «Глава офиса президента часто действует как президент, обладает, возможно, даже большим влиянием, чем Зеленский, разрабатывает мирные планы, руководит неофициальной дипломатией и лично назначает чиновников. Премьер-министр и высшее военное командование часто подчиняются ему». Конец цитаты. Тем не менее, но не то что бы совсем нереально. И, наконец, этап третий — бегство. «Страна.ua» писала, что Зеленскому будет предложено либо номинальное исполнение обязанностей президента, либо уход в отставку. Но, я полагаю, что, по украинской традиции, события будут развиваться куда радикальнее.

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Разумеется, при условии, что такой план действительно существует и реализуется на наших глазах. Почему я говорю об этом со скепсисом? Потому что худшего времени для очередного Майдана невозможно было придумать. Фронт, по признанию самих украинских военных и западных аналитиков, находится на грани обрушения. Региональные элиты действуют кто во что горазд: во Львове публично поддержали НАБУ и САП, в соседнем Тернополе — Зеленского, в Одессе внезапно принялись переименовывать улицы, ранее названные в честь украинских националистов. Говорят, что просто так совпало, но верится с трудом.

Свержение власти в таких условиях запустит цепочку событий, способных привести к распаду всей страны, а не только режима Зеленского. Нужно ли это сейчас Западу? Сомневаюсь.

В свое время многие говорили, что третий Майдан станет последним для Украины. Судя по всему, так оно и будет.