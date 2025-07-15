Депутат Рады усомнилась в профессионализме нового премьер-министра Украины

Юлия Свириденко, ранее занимавшая пост министра экономики Украины и накануне ставшая новым премьер-министром страны, получила эту должность только из-за главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом депутат Верховной рады Анна Скороход заявила во время интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» .

«Относительно госпожи Свириденко, она любимица Ермака, поэтому на нее и пал выбор», — сказала она.

Скороход также выразила мнение о том, что профессиональные навыки нового премьер-министра Украины вызывают вопросы и до этого поста Свириденко «недотягивает».

Депутат добавила, что прошедшие кадровые перестановки не принесут глобальных изменений в украинское правительство.

«О больших ротациях в кабмине мы не говорим», — заключила она.

Накануне глава киевского режима предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины. Зеленский выразил ожидания, что она «существенно обновит работу».