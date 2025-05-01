Сегодня 04:12 Незалежный размен. Зеленский продал Украину США: раскрыты шокирующие детали кабальной сделки Власти Украины заявили, что контроль над ископаемыми останется за Киевом 0 0 0 Украинское общество

США

Владимир Зеленский

Газ

Нефть

Дональд Трамп

Украина

Деньги

США и Украина подписали «соглашение об экономическом партнерстве». Вашингтон получит полный доступ к украинским редкоземельным металлам. На что Зеленский фактически обменял свою страну и почему сделка едва не сорвалась в последний момент — в материале 360.ru.

Соглашение стороны подписали 30 апреля после нескольких недель переговоров. Официальное подтверждение появилось в заявлении Министерства финансов США. Подписание прошло в Вашингтоне, со стороны Украины документ утвердила министр экономики Юлия Свириденко. Странное заявление американцев Как заявил глава Минфина США Скотт Бессент, документ «демонстрирует России, что администрация Трампа поддерживает мирный процесс, основанный на принципах свободы, суверенитета и процветания Украины в долгосрочной перспективе». Он подчеркнул, что ни одно государство или лицо, поддержавшее российскую армию, не получит доступ к восстановлению Украины. Как Украина расплатится за военную помощь По информации украинской стороны, соглашение предполагает создание инвестиционного фонда с равными долями участия — как в управлении, так и в финансировании. Согласно заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, обе стороны будут вносить взносы. «Американская сторона может также засчитать новую, подчеркиваю, новую, военную помощь Украине как взнос в этот фонд», — добавил Шмыгаль. Чиновник также назвал соглашение «равноправным и взаимовыгодным». Он уточнил, что ранее предоставленная военная помощь в расчет не идет. Изначально Трамп требовал от Украины возмещения средств, которые США уже потратили на военную помощь.

Фото: РИА «Новости»

Сделка чуть не сорвалась За несколько часов до подписания сделка оказалась под угрозой срыва, сообщали источники Financial Time. США хотели до конца 30 апреля получить и рамочное соглашение, и детальный договор по фонду. Украинская сторона была не готова подписывать второй документ, его сначала должен ратифицировать парламент. Ключевые точки соглашения Украинский министр экономики Юлия Свириденко тезисно очертила ключевые положения договоренности. Она утверждает, что полная собственность и контроль за ресурсами остаются за Украиной. Украинские власти определят, где и что добывать. Изменений в процессах приватизации, или управлении государственными компаниями, договор не предусматривает. Укрнафта, Энергоатом и другие концерны останутся в собственности Украины. Что с долгом Украины? По словам Свириденко, договор не упоминает вообще никаких долговых обязательств Украины перед США. Чиновница заявила, что соглашение увеличит экономический потенциал обеих стран «благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям». Средства в новый Фонд будут поступать только по новым лицензиям. Это 50% от тех лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые заключались уже после формирования фонда. Доходы от уже реализуемых проектов в него не поступят. Никакие доходы и взносы фонда облагаться налогом не будут — ни в США, ни на Украине.

Фото: Jim LoScalzo/POOL / www.globallookpress.com

Как будет работать Фонд Свириденко утверждает, что США также согласились сделать свой вклад в Фонд. Кроме денежных средств, Вашингтон может пополнять его и новой военной помощью — к примеру, средствами ПВО. «Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Украина также может вносить дополнительные взносы, кроме этого базового, если сочтет необходимым», — добавила вице-премьер. Предполагается, что средства Фонда пойдут на проекты по добыче полезных ископаемых. Конкретные проекты Украина и США определят вместе. Инвестировать Фонд сможет исключительно на Украину. Договор сопровождали конфликты Переговоры о доступе к ресурсам продолжались с января 2025 года, когда Дональд Трамп вновь занял пост президента США. Изначально сделку планировали подписать во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в феврале, однако встреча с Трампом в Белом доме прошла в напряженной атмосфере, ее завершили досрочно. Соглашение тогда подписано не было. На том этапе, по словам самого Зеленского, проект выглядел как требование «продать страну». Окончательная версия соглашения изменилась, но ключевые пункты — участие США в фонде и доступ к критическим минералам — остались. Сразу после февральской встречи Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине. Позже поставки возобновили, но это вызвало обеспокоенность среди европейских союзников Киева, которые пообещали усилить собственную поддержку.

Фото: Ulrich Doering/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Вопрос гарантий безопасности Одним из главных камней преткновения на переговорах стал вопрос о гарантиях безопасности. Украина настаивала на том, чтобы их включили в текст соглашения, но Дональд Трамп отказался: по его позиции, сначала должна быть подписана экономическая часть, а обсуждение безопасности — потом. Вопрос по гарантиям также безуспешно пытался урегулировать Зеленский. Позднее украинские чиновники дали понять, что наличие американских инвестиций повысит интерес Вашингтона к защите Украины в долгосрочной перспективе. В проекте соглашения, которое попадало в прессу, не указаны конкретные гарантии безопасности США для Украины, что являлось одной из первоначальных целей Киева. Однако пока точный текст договора не публиковала еще ни одна сторона. Кто придумал продать Украину Вопрос полезных ископаемых Украины появился не на пустом месте. В июне 2024 года сенатор Линдси Грэм, влиятельный представитель Республиканской партии, начал публично говорить о важности для Запада украинских полезных ископаемых. Он утверждал, что «украинцы сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых» и призывал помочь Украине, чтобы сделать ее «лучшим бизнес-партнером». Похоже, что именно эти высказывания взял на вооружения украинский лидер. Уже в сентябре 2024 года на встрече с Трампом, еще кандидатом в президенты, он предложил США получить экономическую долю в украинских природных ресурсах. Почему США вообще нужна Украина По версии аналитиков CNN, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами редкоземельных и стратегически важных ресурсов, в том числе лития и титана. Западные партнеры Киева давно присматриваются к минеральным богатствам страны. Украина располагает месторождениями 22 из 50 материалов, классифицированных Геологической службой США как критические. К таковым относятся редкоземельные минералы и другие материалы, имеющие решающее значение для производства электроники, технологий чистой энергии и некоторых систем оружия. До недавнего времени лидером на мировом рынке редкоземельных материалов оставался Китай. США и Евросоюз пытаются снизить зависимость от Пекина и рассматривают Украину как ключевого альтернативного поставщика.